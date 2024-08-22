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Дизель почти на миллиард тенге украли в Абайской области под прикрытием урагана

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:13 Фото: freepik
В Абайской области выявили факт крупного хищения дизельного топлива в депо, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре РК (ГТП) 22 августа рассказали, что руководитель местного локомотивного депо и машинист-теплотехник с января по апрель 2022 года искусственно завышали расход и незаконно присвоили дизельное топливо на сумму 920 млн тенге.

"В суде гособвинением доказано, что осужденные систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, такие как сильный ветер, чтобы объяснить увеличенный расход дизеля при эксплуатации локомотивов и таким образом сумели завладеть более чем тремя тысячами тонн топлива. Разоблачение преступной схемы стало возможным благодаря работе АФМ по области Абай", – сообщили в ГТП.

Приговором суда руководитель локомотивного депо приговорен к 8 годам лишения свободы, машинист – к 7 годам лишения свободы, оба лишены права занимать материально-ответственные должности.

Ущерб будет взыскан с осужденных.

Приговор вступил в законную силу.

В мае 2024 года сообщалось о приговоре в отношении должностных лиц "Казахстан темир жолы" в Костанайской области, которых признали виновными в хищении дизельного топлива и денег на общую сумму 12 млн тенге.

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Ирина Капитанова
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