Казахстанец украл у работодателя 25 млн тенге и зарыл их в кастрюле под яблоней
Об этом 28 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, о краже внушительной суммы заявило руководство одного из городских ТОО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след предполагаемого злоумышленника, которым оказался сторож этого же предприятия.
Тайник с похищенными миллионами полицейские обнаружили во время обыска на дачном участке в одном из садоводств. Подозреваемый спрятал 24 млн тенге в обычной кастрюле и зарыл ее под яблоней.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Павлодара. Изъятые денежные средства приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств", – сообщил начальник УП города Павлодара Балгабай Капаров.
В настоящее время стражи порядка продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее специалисты провели анализ и выяснили, что больше всего краж за первую половину 2026 года зарегистрировано в Алматы. На втором месте криминальной статистики оказалась Астана.