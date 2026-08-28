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Происшествия

Казахстанец украл у работодателя 25 млн тенге и зарыл их в кастрюле под яблоней

Фото: polisia.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 01:49 Фото: polisia.kz
В Павлодаре полицейские раскрыли крупную кражу с территории местного предприятия. Сумма похищенного составила порядка 25 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, о краже внушительной суммы заявило руководство одного из городских ТОО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след предполагаемого злоумышленника, которым оказался сторож этого же предприятия.

Тайник с похищенными миллионами полицейские обнаружили во время обыска на дачном участке в одном из садоводств. Подозреваемый спрятал 24 млн тенге в обычной кастрюле и зарыл ее под яблоней.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Павлодара. Изъятые денежные средства приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств", – сообщил начальник УП города Павлодара Балгабай Капаров.

В настоящее время стражи порядка продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты провели анализ и выяснили, что больше всего краж за первую половину 2026 года зарегистрировано в Алматы. На втором месте криминальной статистики оказалась Астана.

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Канат Болысбек
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