Мошенник позвонил сотруднику казахстанского "Киберпола" с "заманчивым предложением"

Мошенник позвонил оперативнику группы Cyberpol из Северо-Казахстанской области с предложением по "торговле" акциями онлайн, сообщает Zakon.kz.

Полицейскому по звонку в WhatsApp увлеченно рассказали о том, что результат сделки составил бы плюс 7,7%, если бы он стал клиентом их компании.

"Вы бы купили акции по цене 18 долларов 44 цента, а продали бы по цене 19 долларов 86 центов..." – заверял мошенник, не догадываясь, что общается с оперуполномоченным группы Cyberpol управления полиции Петропавловска.

Как отмечают в пресс-службе ДП СКО, такие звонки зачастую делают из-за рубежа, с виртуальных номеров. В данном случае факта преступления нет, однако лейтенант полиции очень внимательно выслушал афериста, чтобы лично узнать, какие уловки используют преступники.

"Сначала – тестовый период. Мы предлагаем поработать с нашими специалистами центра информации, с небольшой суммой в течение одной недели, причем у вас есть возможность поработать с персональным финансовым аналитиком, который будет выходить с вами на связь..."

Мошенник предложил биржевую игру, рассказал, как разные события влияют на стоимость акций и заверил, что в их компании надежные аналитики, дающие точные прогнозы.





В полиции отмечают, что такие люди, как этот звонивший, чрезвычайно коммуникабельны, прекрасно владеют терминологией. И уверяют "клиента" в защищенности:

"В своем финансовом кабинете вы создадите себе пароль безопасности, доступ к вашему счету имеете только вы, управляете им только вы..."

В "тестовый период" человеку действительно позволяют якобы заработать небольшие суммы за считаные минуты. Потом мошенники озвучивают "уникальное предложение", предполагающее, по их словам, крупный денежный профит. Человек собирает все сбережения, делает долги, перечисляет средства в "финансовый кабинет" – и безвозвратно теряет их.

"Личный счет, пароль, акции – все это обман, красивая картинка на экране смартфона. В практике североказахстанских полицейских были случаи, когда ущерб, причиненный по схемам "раскрутки денег", достигал 30 млн тенге. Тогда потерпевшая, доверяя "графикам роста доходов", которые ей скидывали ежемесячно, продала квартиру ради "уникальной сделки", после чего мошенники перестали выходить с ней на связь", – рассказали в ДП СКО.

Стражи порядка постоянно проводят разъяснительные мероприятия, предупреждая людей об уловках интернет-мошенников. Основной посыл – не торопиться при "срочной необходимости" совершения каких-либо финансовых операций, не передавать свои персональные данные посторонним и тщательно перепроверять всю информацию.

За семь месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 453 таких преступления, из них 55 связаны с различными вариантами "раскрутки денег".

Ранее жителей Казахстана предупредили о новом виде мошенничества, связанном cо сферой жилищно-коммунального хозяйства.

