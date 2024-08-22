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Токаев высказался о темпах взаимной торговли между Астаной и Душанбе

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:35 Фото: akorda.kz
22 августа на встрече в столице Таджикистана Касым-Жомарт Токаев отметил, что страны обладают огромным потенциалом для дальнейшего наращивания взаимной торговли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Астана готова увеличить поставки в Таджикистан на сумму порядка 200 млн долларов по 85 различным товарным позициям. Таджикская сторона тоже обладает серьезными резервами для наращивания своего экспорта в Казахстан.

"Мы договорились расширять номенклатуру поставляемых товаров, планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество наших стран, усиливать партнерство в транспортно-логистической сфере. Для усиления экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание дорожной карты по увеличению товарооборота между двумя странами до 2027 года. Мы намерены в перспективе довести объемы взаимной торговли до 2 млрд долларов. Серьезный задел для увеличения двустороннего товарооборота имеется в агропромышленном секторе. По итогам шести месяцев текущего года поставки сельхозпродукции между нашими странами выросли на 12%, составив почти 300 млн долларов", – подчеркнул глава государства.

По его словам, стороны условились рассмотреть возможности создания совместных предприятий по мукомольному производству, выпуску кондитерских изделий, растительного масла, переработке животноводческой продукции. Касым-Жомарт Токаев отметил, что на стадии проработки находится ряд масштабных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации и других областях.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:35

Фото: akorda.kz

Далее президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговоров с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

"В ходе сегодняшних доверительных переговоров мы подтвердили взаимную решимость и далее поддерживать регулярный политический диалог. По их итогам подписаны важные документы, которые значительно укрепляют правовую базу таджикско-казахского взаимодействия. Особо отмечу историческое значение подписания договора о союзнических отношениях. Этот важнейший документ, безусловно, открывает новую страницу в истории сотрудничества двух стран и, уверен, станет прочным фундаментом нашего стратегического партнерства", – сказал Эмомали Рахмон.
Таджикистан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:35

Фото: akorda.kz

В этот же день состоялось подписание 16 важных двусторонних документов.

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