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На встрече в Душанбе подписали 16 важных документов

Душанбе, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:05 Фото: akorda.kz
22 августа по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан и еще несколько важных документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, подписано 15 меморандумов между членами правительства двух стран, промышленными и молодежными организациями.

1. Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан.

2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности.

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства.

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан.

6. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:05

Фото: akorda.kz

7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе.

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии.

9. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы.

10. Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан.

11. Меморандум между акиматом Алматинской области и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

12. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов.

13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон".

14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы".

15. Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".

В этот же день Токаев и Рахмон подтвердили успешное развитие сотрудничества двух стран.

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