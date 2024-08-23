Алматинцев снова предупредили об отключении воды в двух районах

В Алматы в рамках плановых профилактических работ по замене технологического оборудования частично отключат воду в двух районах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су", 27 августа с 9:00 до 20:00 будут введены ограничения по подаче воды в дома, расположенные в:

Алмалинском районе : контур улиц пр. Абая – ул. Жибек жолы – ул. Желтоксан – ул. Масанчи;

: контур улиц пр. Абая – ул. Жибек жолы – ул. Желтоксан – ул. Масанчи; Бостандыкском районе : контур улиц Тимирязева – Наурызбай батыра – Абая – Байтурсынова.

"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", – пояснили в "Алматы су".

Ранее в организации предупреждали о том, что после отключения на период ремонтных работ возможны временные изменения качества воды. В этом случае горожан просят воздержаться от использования сантехнических приборов (стиральных/посудомоечных машин и иных приборов) до полной промывки линий водопровода.

Накануне, 22 августа в городе отключали воду частично в Бостандыкском и Алмалинском районах.