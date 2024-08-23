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Алматинцев снова предупредили об отключении воды в двух районах

В Алматы отключат воду, Бостандыкский и Алмалинский районы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 11:37 Фото: рixabay
В Алматы в рамках плановых профилактических работ по замене технологического оборудования частично отключат воду в двух районах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су", 27 августа с 9:00 до 20:00 будут введены ограничения по подаче воды в дома, расположенные в:

  • Алмалинском районе: контур улиц пр. Абая – ул. Жибек жолы – ул. Желтоксан – ул. Масанчи;
  • Бостандыкском районе: контур улиц Тимирязева – Наурызбай батыра – Абая – Байтурсынова.
"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", – пояснили в "Алматы су".

Ранее в организации предупреждали о том, что после отключения на период ремонтных работ возможны временные изменения качества воды. В этом случае горожан просят воздержаться от использования сантехнических приборов (стиральных/посудомоечных машин и иных приборов) до полной промывки линий водопровода.

Накануне, 22 августа в городе отключали воду частично в Бостандыкском и Алмалинском районах.

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