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В двух районах Алматы отключат холодную воду

В двух районах Алматы отключат холодную воду, 8 и 10 октября, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 12:48 Фото: pexels
В Алматы в связи с плановыми профилактическими работами по замене технологического оборудования в Ауэзовском и Алмалинском районах отключат воду, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су",

  • 8 октября с 09:00 до 20:00 введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе в контуре ул. Фурката – пр. Райымбека – р. Үлкен Алматы – ул. Толе би, мкр. Тастак-1, дома № 1-10;
  • 10 октября с 09:00 до 20:00 – в дома, расположенные в Алмалинском районе в контуре улиц Толе би – Тлендиева – Кулымбетова – Волховская, ул. Толе би № 278,280, 282, 284.
"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Сегодня, 7 октября, в акимате сообщили, что в Алматы началась паспортизация городских объектов в рамках программы "Таза Қазақстан" и новых правил благоустройства. Эта мера является частью стратегии города по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для жителей и гостей.

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