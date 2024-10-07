В двух районах Алматы отключат холодную воду

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В Алматы в связи с плановыми профилактическими работами по замене технологического оборудования в Ауэзовском и Алмалинском районах отключат воду, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", 8 октября с 09:00 до 20:00 введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе в контуре ул. Фурката – пр. Райымбека – р. Үлкен Алматы – ул. Толе би, мкр. Тастак-1, дома № 1-10;

с 09:00 до 20:00 введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре ул. Фурката – пр. Райымбека – р. Үлкен Алматы – ул. Толе би, мкр. Тастак-1, дома № 1-10; 10 октября с 09:00 до 20:00 – в дома, расположенные в Алмалинском районе в контуре улиц Толе би – Тлендиева – Кулымбетова – Волховская, ул. Толе би № 278,280, 282, 284. "Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы су". Сегодня, 7 октября, в акимате сообщили, что в Алматы началась паспортизация городских объектов в рамках программы "Таза Қазақстан" и новых правил благоустройства. Эта мера является частью стратегии города по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для жителей и гостей. Читайте также В Караганде за один день высадили тысячу пирамидальных тополей В Карагандинской области волонтеры взяли шефство над одинокими пенсионерами Из оборота в Казахстане изъяты фальшивые банкноты на 43 млн тенге

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