Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жителей двух районов Алматы предупредили об отключении воды и изменении ее качества

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:05 Фото: pexels
В Алматы продолжаются плановые профилактические работы по замене технологического оборудования системы водоснабжения. В связи с чем в двух районах частично отключат воду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су", 22 августа с 09:00 до 00:00 введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц:

  • Бостандыкский район: Жарокова – Абая – Сатпаева – р. Үлкен Алматы;
  • Алмалинский район: Муканова – Абая – Туркебаева – Карасай батыра.


"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", – пояснили в "Алматы су".

Там обратили внимание, что возможны временные изменения качества воды.

"Временно воздержитесь от использования сантехнических приборов (стиральных/посудомоечных машин и иных приборов) до полной промывки линий водопровода. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам. Диспетчерская служба ГКП "Алматы су": 274-66-66", – обратились в организации. 

Сегодня, 19 августа, в трех районах города отключена вода по тем же причинам. Это:

  • Ауэзовский район: контур улиц Саина – Жандосова – Яссауи – Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык;
  • Бостандыкский район: мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова – Дунаевского – Навои – Жарокова;
  • Наурызбайский район: в контуре улиц Шаляпина – Ашимова – Абая – Яссауи.

Читайте также

Сохранение озера Балхаш: Казахстан хочет договориться с Китаем о делении воды трансграничных рек
Сохранение озера Балхаш: о чем Казахстан хочет договориться с Китаем
Сельскохозяйственная техника, сельхозтехника, сбор зерна, зерно, пшеница
Пилотная сельхозперепись: появился список городов и населенных пунктов Казахстана
Алматинский зоопарк показал неприятную процедуру, необходимую для здоровья хищных птиц
Алматинский зоопарк показал неприятную процедуру, необходимую для здоровья хищных птиц
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Вода Водоснабжение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Жамбылской области простились с погибшими в ДТП полицейскими
В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: