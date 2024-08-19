Жителей двух районов Алматы предупредили об отключении воды и изменении ее качества

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В Алматы продолжаются плановые профилактические работы по замене технологического оборудования системы водоснабжения. В связи с чем в двух районах частично отключат воду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су", 22 августа с 09:00 до 00:00 введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц: Бостандыкский район: Жарокова – Абая – Сатпаева – р. Үлкен Алматы;

Алмалинский район: Муканова – Абая – Туркебаева – Карасай батыра.

"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", – пояснили в "Алматы су". Там обратили внимание, что возможны временные изменения качества воды. "Временно воздержитесь от использования сантехнических приборов (стиральных/посудомоечных машин и иных приборов) до полной промывки линий водопровода. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам. Диспетчерская служба ГКП "Алматы су": 274-66-66", – обратились в организации. Сегодня, 19 августа, в трех районах города отключена вода по тем же причинам. Это: Ауэзовский район: контур улиц Саина – Жандосова – Яссауи – Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык;

Бостандыкский район: мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова – Дунаевского – Навои – Жарокова;

Наурызбайский район: в контуре улиц Шаляпина – Ашимова – Абая – Яссауи. Читайте также Сохранение озера Балхаш: о чем Казахстан хочет договориться с Китаем Пилотная сельхозперепись: появился список городов и населенных пунктов Казахстана Алматинский зоопарк показал неприятную процедуру, необходимую для здоровья хищных птиц

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