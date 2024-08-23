Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В МСХ не исключают введения запрета на импорт российского сахара

Запрет на ввоз российского сахара в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:03 Фото: рixabay
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге в СЦК 23 августа 2024 года прокомментировал предложение экспертов сахарной отрасли ввести запрет на ввоз в страну российского сахара автотранспортом, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных заводов, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что в Казахстане принят комплексный план по развитию сахарной отрасли, в стране есть четыре сахарных завода.

"Тем не менее сегодня российский сахар дешевле того сахара, который производится у нас, в силу ряда различных причин. Поэтому, учитывая, что на сегодня у нас поступающий импортный сахар значительно дешевле, мы рассматриваем этот вопрос для того, чтобы предоставить объективную и справедливую цену для наших заводов, которые производят сахар из нашего отечественного свекловичного сырья", – заявил вице–министр.

Речь идет о введении запрета на ввоз в Казахстан российского сахара автотранспортом в качестве меры защиты отечественных заводов.

"Этот вопрос будет рассмотрен на межведомственной комиссии. На ближайшей МВК соответствующая информация будет подготовлена и вынесена на рассмотрение. В случае, если этот вопрос будет поддержан всеми членами комиссии, а это все заинтересованные отраслевые госорганы, то, конечно, решение будет принято", – добавил он.

В качестве примера он привел ситуацию с пшеницей.

"Как вы знаете, на сегодня вступил в силу приказ о полном запрете ввоза пшеницы любым транспортом. Ранее этот запрет касался только автотранспорта, после этого был введен ряд ограничений на ввоз ж/д транспортом. Но теперь, учитывая ситуацию на нашем внутреннем рынке, в отношении пшеницы мы приняли решение о введении полного запрета на импорт пшеницы на территории Казахстана из третьих стран и стран ЕАЭС", – подчеркнул Ербол Тасжуреков.

20 августа 2024 года в Министерстве сельского хозяйства объяснили введение запрета на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта.

Читайте также

Приговор по нападению на водителя скорой помощи в Караганде
Обидчика водителя скорой лишили свободы в Караганде
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
Экстренная посадка самолета в Астане: о состоянии пациента из Токио рассказали врачи
Бектенов вручил шахтерам Улытауской области награды от имени президента
Бектенов вручил шахтерам Улытауской области награды от имени президента
Мадина Мамырханова
Россия МСХ РК Казахстан 2024 год Импорт Сахар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: