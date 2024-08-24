Не использующийся по назначению участок в Шымкенте вернули государству

В Шымкенте департамент по управлению земельными ресурсами провел внеплановую проверку в отношении ТОО, не использовавшего земельный участок по целевому назначению, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверки было установлено, что земельный участок площадью 0,3155 га, предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком, пустует и не использован по целевому назначению.

"Было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан. В связи с тем, что собственник земельного участка, вопреки требованию предписания, в годичный срок не приступил к освоению участка, департаментом направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность земельного участка", – отметили в Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Решением суда исковое требование было удовлетворено.

Ранее в собственность государства вернулся земельный участок на побережье Каспия за 445 миллионов тенге.