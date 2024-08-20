Земельный участок на побережье Каспия за 445 миллионов тенге вернули государству

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В Министерстве сельского хозяйства 20 августа 2024 года озвучили результаты внеплановой проверки в отношении одной из компании в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Внеплановую проверку провели на основании обращения, поступившего в Департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области КУЗР МСХ РК. "В результате проверки было установлено, что земельный участок общей площадью 50 га, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, длительное время не использовался по назначению. Земельный участок расположен на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе. Его кадастровая (оценочная) стоимость составляет 445 млн тенге", – сообщили в МСХ. В ведомстве добавили, что владелец не выполнил предписание устранить нарушения требований земельного законодательства. В итоге департаментом поданы исковые требования в суд о принудительном изъятии земельного участка в государственную собственность. Исковые требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. 26 июня сообщалось, что государству вернули охотничьи угодья площадью 212 тыс. га, расположенные в Костанайской области.

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