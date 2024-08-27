Работников нефтегазовой отрасли чествовали в Актобе

В Актобе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 125-летию казахстанской нефти, сообщает Zakon.kz.

В праздничном вечере, организованном в "Өнер орталығы", приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель правления Национальной компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, ветераны отрасли и другие почетные гости.

Глава региона Асхат Шахаров отметил значимость нефтяной отрасли для экономики страны и поздравил работников, вносящих вклад в добычу нефти и газа. В регионе действуют 16 нефтегазодобывающих компаний.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Как отмечает президент страны Касым-Жомарт Токаев, топливно-энергетический комплекс играет большую роль в развитии экономики Казахстана. Актюбинская область – один из крупнейших промышленных регионов страны. Свой вклад в развитие нефтегазовой отрасли нашего региона вносят 16 нефтегазодобывающих компаний. Ежегодно этими компаниями добывается 4,5 млн тонн нефти и 5 млрд кубометров газа. В нефтегазовой сфере успешно работают около 13 тыс. наших соотечественников. АО "Казмунайгаз" и его дочерние организации вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Актюбинского региона. Кроме того, при поддержке компании реализуются важные социальные проекты по газификации населенных пунктов, в сфере образования, здравоохранения и многие другие. Все эти инициативы способствуют повышению качества жизни в регионе и укреплению социальной стабильности", – отметил в поздравительной речи аким области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Нефтегазовые компании вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов, участвуя в реализации социальных проектов и программ по улучшению инфраструктуры, созданию рабочих мест и поддержке населения.

В своей поздравительной речи Асхат Хасенов также поблагодарил нефтяников за их самоотверженный труд и верность своей профессии и отметил вклад компании в развитие Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"За эти 125 лет отечественная нефтегазовая отрасль проделала огромный путь, став движущей силой экономического роста страны. Работа нефтяников способствует не только развитию энергетического потенциала Казахстана, но и улучшению благосостояния наших регионов. Мы гордимся и безмерно благодарны нашим доблестным ветеранам за их честный труд и неоценимый вклад в наше общее будущее, благодаря которому мы с уверенностью смотрим в завтрашний день", – отметил глава КМГ Асхат Хасенов.

Ранее ТОО "Казахойл Актобе" профинансировало газификацию села Жаркемер в Мугалжарском районе, а в 2024 году – строительство грейдерной дороги в селе Кожасай и детских площадок в селах Шенгелши, Кожасай и Темиркопир, а также выделило средства на оснащение материальной базы детского сада в г. Кандыагаш Мугалжарского района.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

ТОО "Казахтуркмунай" на безвозмездной основе обеспечивает газом жителей села Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области. Кроме того, с 2015 года компания безвозмездно передает излишки электроэнергии, генерируемой на собственной электростанции, крестьянским хозяйствам района.

В ходе мероприятия награждены особо отметившиеся сотрудники нефтегазовых предприятий. Среди сотрудников группы "КазМунайГаз" юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма вручены заслуженным работникам ТОО "Казахойл Актобе", ТОО "Урихтау Оперейтинг", ТОО "Казахтуркмунай", ТОО "Урал Ойл энд Газ" и Актюбинского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл".