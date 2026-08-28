В Караганде чествовали лучших работников угольной отрасли

28 августа во Дворце культуры горняков в Караганде состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню шахтера. В этот вечер чествовали людей, чей ежедневный труд, мужество и профессионализм являются основой угольной отрасли Карагандинского региона.

Со сцены шахтеров и ветеранов отрасли поздравили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, председатель совета директоров АО "Qarmet" Андрей Лаврентьев, председатель правления Qarmet Петр Трушин и директор Угольного департамента ТОО "Karaganda Komir" Джакан Мухамеджанов.

Фото: Qarmet

"Сегодня Карагандинская область занимает второе место в Казахстане по добыче угля. В прошлом году добыли около 37 миллионов тонн. За семь месяцев этого года – почти 20 миллионов. До конца года планируем выйти, как минимум на 41 миллион тонн. Но не буду далеко уходить в цифры и перегружать вас показателями. Сегодня хочется говорить не только о результатах, но прежде всего о Вас, дорогие горняки. Потому что за всеми этими миллионами – ваши смены, ответственность и семьи, которые каждый раз ждут вас дома. Кеншілер күні құтты болсын! Сіздерге Қарағанды облысының және бүкіл елдің дамуына қосқан үлестеріңіз бен адал еңбектеріңіз үшін алғыс білдіремін", – выступил глава региона.

Фото: Qarmet

Особой частью вечера стало награждение лучших представителей шахтерского труда. Работникам отрасли были вручены ведомственные и отраслевые награды "Шахтер даңқы" I, II и III степеней, "Кенші даңқы", "Еңбек ардагері", а также корпоративная награда Qarmet – "Құрметті кенші".

Фото: Qarmet

"Карагандинский угольный бассейн создавался трудом нескольких поколений горняков. Сегодня мы с уважением продолжаем эту историю, сохраняя главное – профессионализм, шахтерское братство и ответственность за результат. Именно ваш труд был и остается основой Qarmet. Сегодня я хочу прежде всего сказать вам большое спасибо. Спасибо за ваш тяжелый и мужественный труд. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и самого главного – безопасной работы. С Днем шахтера!" – поздравил шахтеров Андрей Лаврентьев.

Фото: Qarmet

За каждой наградой – годы работы под землей, профессиональное мастерство, ответственность, преданность своему делу и вклад в развитие угольной промышленности.

Фото: Qarmet

Праздничную атмосферу вечера дополнили музыкальные и творческие номера, подготовленные в честь шахтеров и ветеранов отрасли.

"В 2007 году я впервые получил нагрудный знак "Шахтерская слава" III степени. Мой трудовой стаж составляет 22 года. А сегодня я получил "Шахтерскую славу" I степени. Моей радости нет предела. В первую очередь за меня рада моя бригада. Эта награда – результат и их труда. Они ждали этого даже больше, чем я. Поздравляю всех шахтеров с профессиональным праздником! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и безопасной работы. Пусть компания Qarmet развивается и процветает!" – сказал проходчик участка подготовительных работ №2 шахты имени Тусупа Кузембаева Жомарт Шайахметов.

Фото: Qarmet

Торжественное собрание стало еще одной возможностью сказать спасибо людям труда – тем, кто каждый день обеспечивает работу шахт и продолжает славные традиции Карагандинского угольного бассейна.

"В угольную отрасль я пришел в 1980-м году. Более 40 лет работаю в электроцехе, мы занимаемся ремонтом и наладкой электрооборудования, двигателей, подстанций. Очень приятно, что мой труд оценили. Спасибо за праздничное настроение", – поделился подземный электрослесарь шахты им. Костенко, кавалер нагрудного знака "Шахтер Даңқы" I степени Валерий Бабяк.

Фото: Qarmet

Уже завтра, 29 августа, на Новой площади в Караганде состоится масштабный концерт, посвященный Дню шахтера. На сцене выступят Димаш Құдайберген, Дима Билан, Moldanazar и Dequine.

Qarmet поздравляет всех шахтеров и ветеранов отрасли с наступающим профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, безопасных смен, семейного благополучия и новых трудовых достижений!