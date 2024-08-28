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Казахстанец поступил в Гарвард на грант

Казахстанец поступил в Гарвард на грант, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 10:37 Фото: Instagram/_lessdr_
Преподаватель английского языка алматинской Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Шадияр Лес стал обладателем гранта легендарного Гарвардского университета. Об этом 28 августа 2024 года рассказали в НИШ, сообщает Zakon.kz.

Шадияр Лес – выпускник НИШ ФМН Шымкента 2018 года, получил высшее образование в SDU, КИМЭП.

"Молодой преподаватель выбрал в Гарвардском университете программу "Лидерство в образовании, организация и предпринимательство", – уточнили в алматинской НИШ.

По словам Шадияра, поступление в Гарвард на специальность по руководству в образовании, организации и предпринимательству было его "заветной мечтой".

"Я рад, что она осуществилась благодаря стипендии "Болашак". Я подал документы только в этот университет, зная, что он входит в Лигу Плюща и принимает лишь 5% заявок. Это доказывает, что вера в свою мечту и упорный труд могут привести к невероятным результатам. Мой опыт показывает, что, несмотря на преграды и сомнения, важно верить в себя и настойчиво двигаться к своим целям. Я надеюсь, что мой путь станет мотивацией для студентов и вдохновит их стремиться к своим мечтам, несмотря на любые трудности", – рассказал он.

Отметим, что казахстанец уже уехал в США на учебу, откуда делится фотографиями.

Накануне, 27 августа, Шадияр в Instagram-Stories опубликовал видео, снятое в легендарном университете.

"Сегодня в Гарварде прошел Welcome day для иностранных студентов. Мне понравилось, как тщательно они готовятся ко всему. Университет предоставляет множество возможностей для нетворкинга, чтобы мы могли быстрее привыкнуть к новой среде. И, конечно, всегда радуют разнообразием еды! Кажется, они понимают, что сначала нас нужно накормить", – поделился казахстанец впечатлениями о Гарварде.

8 августа 2024 года стало известно, что десятиклассница Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Сымбат Барсагазы завершила международную стажировку в NASA.

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