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Поступивший в Гарвард казахстанец показал общежитие, в котором жила Мишель Обама

Поступивший в Гарвард казахстанец показал общежитие, в котором жила Мишель Обама, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:11 Фото: Instagram/_lessdr_
Казахстанский преподаватель Шадияр Лес, который поступил в Гарвард на грант, опубликовал в своем Instagram 22 октября 2024 года видео, снятое в одном из общежитий легендарного университета, сообщает Zakon.kz.

По словам казахстанца, именно в нем когда-то жила Мишель Обама – бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки, супруга 44-го президента США Барака Обамы.

Также Шадияр уточнил, что проживание в общежитии стоит 900 долларов в месяц (440 тыс. тенге).

Казахстанцы поблагодарили соотечественника за экскурсию. Одна из его учителей отметила, что гордится тем, что у нее был такой ученик:

  • "Молодец, Шадижан".
  • "Какое уютное место".
  • "Как прекрасно, но дорого".
  • "Вау, спасибо, что поделились. Это было интересно".
  • "Прекрасно. Горжусь, что у меня был такой ученик, как ты".

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О том, что Шадияр Лес стал обладателем гранта легендарного Гарвардского университета, сообщалось 28 августа 2024 года. До этого события он работал преподавателем английского языка в алматинской Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления.

Динара Халдарова
Образование Обама Мишель США Гарвард 2024 год Гранты Студенты Высшее образование
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