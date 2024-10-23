Поступивший в Гарвард казахстанец показал общежитие, в котором жила Мишель Обама
Фото: Instagram/_lessdr_
Казахстанский преподаватель Шадияр Лес, который поступил в Гарвард на грант, опубликовал в своем Instagram 22 октября 2024 года видео, снятое в одном из общежитий легендарного университета, сообщает Zakon.kz.
По словам казахстанца, именно в нем когда-то жила Мишель Обама – бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки, супруга 44-го президента США Барака Обамы.
Также Шадияр уточнил, что проживание в общежитии стоит 900 долларов в месяц (440 тыс. тенге).
Казахстанцы поблагодарили соотечественника за экскурсию. Одна из его учителей отметила, что гордится тем, что у нее был такой ученик:
- "Молодец, Шадижан".
- "Какое уютное место".
- "Как прекрасно, но дорого".
- "Вау, спасибо, что поделились. Это было интересно".
- "Прекрасно. Горжусь, что у меня был такой ученик, как ты".
Материал по теме
Школьница из Алматы прошла стажировку в NASA
О том, что Шадияр Лес стал обладателем гранта легендарного Гарвардского университета, сообщалось 28 августа 2024 года. До этого события он работал преподавателем английского языка в алматинской Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript