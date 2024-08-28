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Через банки и платежные системы перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли

АФМ, банки, наркоторговля, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 15:51 Фото: АФМ РК
По инициативе АФМ с участием финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительного блока состоялось очередное заседание Совета комплаенс, на котором обсудили меры по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 28 августа в пресс-службе АФМ, глава ведомства Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.

"Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", – отметил он.

На встрече участники отметили важность противодействия незаконному обороту наркотиков и выразили заинтересованность в совместном искоренении проблемы наркоторговли в стране.

АФМ, наркоторговля, банки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 15:51

Фото: АФМ РК

"Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам", – отметили на совете.

Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет).

В завершение встречи участники выработали ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.

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