Наркошопы с оборотом в 48 млрд тенге накрыли в Казахстане

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2024 года рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

"Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот наркошопов составил почти 48 млрд тенге", – уточнил он.

С начала года, по материалам финразведки АФМ, правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверочные мероприятия.

"Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокировано около 30 тыс. банковских карт "дропов", которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность". Алибек Абдилов

В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков.

Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.

В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.

На территории трех стран закрыто три масштабных наркошопа, задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.

"Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 млн долларов, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте". Алибек Абдилов

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг.

Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.

Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это помогает дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.

С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов.

Агентство по финмониторингу для защиты жизни и здоровья казахстанцев совместно с правоохранительными органами Казахстана и международными партнерами за рубежом продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков наркошопов для их последующей ликвидации.

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