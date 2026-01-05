#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
События

Дом, квартира, 5 авто и ресторан: в Казахстане раскрыли схему отмывания 1,88 млрд тенге

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:35 Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 5 января 2026 года, поделились в пресс-службе АФМ:

"В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге".

Кроме того, как подчеркнули в агентстве, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы.

"В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест".Пресс-служба АФМ

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ

О том, какие операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Предприимчивый казахстанец стал богаче на 556 млн тенге: в АФМ раскрыли схему
09:28, 29 мая 2025
Предприимчивый казахстанец стал богаче на 556 млн тенге: в АФМ раскрыли схему
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
15:14, 19 декабря 2024
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
Займы под 100% годовых: незаконный кредитор лишал казахстанцев квартир
09:11, 24 апреля 2025
Займы под 100% годовых: незаконный кредитор лишал казахстанцев квартир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: