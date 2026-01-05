Дом, квартира, 5 авто и ресторан: в Казахстане раскрыли схему отмывания 1,88 млрд тенге

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 5 января 2026 года, поделились в пресс-службе АФМ:

"В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге".

Кроме того, как подчеркнули в агентстве, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы.

"В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест". Пресс-служба АФМ

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит". Пресс-служба АФМ

