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В Казахстане установят запрет на вывоз бензина и ввоз яблок автотранспортом

В Казахстане установят запрет на вывоз бензина и ввоз яблок автотранспортом, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 16:05 Фото: Zakon.kz, primeminister.kz
В правительстве накануне прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики (МВК), на котором принято решение продлить запрет на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефти автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Также рассмотрен вопрос о запрете на ввоз яблок на территорию Казахстана.

По информации Министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства.

В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка.

По итогам обсуждения было принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года.

Также на заседании МВК рассмотрены предложения по введению экспортной таможенной пошлины на ряд товаров.

Так, в целях увеличения внутренней переработки сырьевых товаров и загрузки отечественных предприятий сырьем, дающих, как следствие, увеличение доходной части бюджета, Минфин внес предложение по установлению ЭТП на определенные сырьевые товары.

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