Запрет на ввоз яблок до конца года введут в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

"Ввести в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран, за исключением международного транзита яблок через территорию Республики Казахстан", - говорится в документе.

Как поясняется, соответствующее решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 27 августа 2024 года.

"Ограничительные меры импорта яблок будут введены в целях поддержки отечественного яблочного производства и обеспечения сбыта отечественной продукции. В целом, планируется, что в текущем году валовый сбор яблок доведен до 300 тыс. тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка (за счет яблоневых садов, которые были заложены в предыдущие годы и выйдут на полное плодоношение)", - говорится в пояснительной записке.

Как известно, на рынке Казахстана присутствует и импортное яблоко, которое поставляется из стран с уже развитым садоводством: Польша, Китай, Сербия, стран ЕАЭС и др. При этом из стран Центральной Азии зачастую идет реэкспорт китайских яблок, но уже с местным легализованным происхождением (контрабанда).

В Минсельхозе отмечают, что параллельный импорт яблок в Казахстан в период сбора яблок искажает ценообразование внутри страны, соответственно, отечественный производитель не получает цену, обеспечивающую рентабельность проектов.

Там также отметили, что при высоких затратах на закладку интенсивных яблоневых садов (более 20 млн тенге на гектар) без обеспечения достойный цены и мерах государственной поддержки, производство яблок не будет инвестиционно привлекательным сектором.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.