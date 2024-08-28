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Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене

Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:09 Фото: Energo University
28 августа 2024 года в городе Каскелен Алматинской области состоялось торжественное открытие первого в Казахстане Парка креативных индустрий Energo University (Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева).

Первым мероприятием новой площадки стал форум киноиндустрии с участием топ-менеджеров и президента Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy) Майкла Янга.

Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:09

Фото: Energo University

В церемонии открытия парка приняли участие руководство Алматинской области, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мурат Абенов, ректор Energo University Гани Ныгыметов, представители бизнес-сообщества и креативных индустрий.

Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:09

Фото: Energo University

"Это важный исторический момент не только в жизни нашего университета, но и региона: один из ведущих технических вузов Казахстана Energo University расширяет горизонты научно-образовательной деятельности, дополняя свой арсенал технических и инженерных специальностей новыми креативными направлениями. Здесь мы совместно со всемирно известной New York Film Academy планируем запустить Школу креативных индустрий, способную готовить профессионалов в области кино, медиа, дизайна, анимации, геймдевелопмента, искусственного интеллекта, зеленых технологий".Ректор Energo University Гани Ныгыметов

На новой университетской территории общей площадью 12 га размещены благоустроенная парковая зона, необходимые здания и сооружения, спортивные площадки и прочие тематические зоны для креативных индустрий. На его территории планируется проведение различных творческих мероприятий, включая конференции и форумы, тематические мастер-классы. И первым ивентом новой площадки стал форум киноиндустрии, стартовавший одновременно с открытием парка и собравший более 200 представителей сферы кино и медиа.

Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:09

Фото: Energo University

В этот же день парк представил стартап-проекты своих первых пяти резидентов, специализирующихся на таких направлениях, как геймдевелопмент, искусственный интеллект, зеленые и климатические технологии.

Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:09

Фото: Energo University

Планируется, что в ближайшем будущем на одной площадке с Парком креативных индустрий появится новый университетский кампус, состоящий из двух учебных корпусов площадью 60 тыс. кв. м, а также общежития на 6 тыс. мест. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн долларов США.

Партнерский материал. 

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