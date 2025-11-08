#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Культура и шоу-бизнес

80 лет служения искусству: триумф театра имени Наталии Сац на сцене Астаны!

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 12:11
7 ноября 2025 года на сцене театра "Астана Балет" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац, сообщает Zakon.kz.

Коллектив театра поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поздравление от его имени зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева. Президент отметил вклад театра в развитие детского искусства, его просветительскую миссию и значение в духовной жизни страны.

Фото: gov.kz

"Ваше многогранное творчество содействует культурному развитию страны, утверждению в нашем обществе ценностей созидания и гуманизма. Государство высоко ценит ваше понимание миссии театра как пространства рождения культуры, служения искусству и людям. Уверен, масштабная реконструкция театра откроет широкие перспективы для воплощения в жизнь интересных художественных замыслов и резонансных премьер. Пусть искренние эмоции, радость и благодарность зрителей вдохновляют вас на большие свершения во благо Казахстана. Желаю всему коллектива вдохновения, ярких творческих событий и дальнейшего процветания театра", – говорится в поздравлении.

В этот вечер работники театра указом президента были удостоены государственных наград:

  • ордена "Парасат" – Олег Гостев;
  • ордена "Құрмет" – Раиса Лешева и Махсат Сахиұлы;
  • медали "Ерен еңбегі үшін" – Айдар Құрманбаев, Инна Поротикова, Марина Самбетбаева, Артем Селезнев;
  • медали "Шапағат" – Александр Русинович;
  • звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" – Анна Кузембаева.

Награды от имени главы государства вручила Аида Балаева. Министр пожелала коллективу творческих успехов и любви зрителей.

Юбилейные гастроли театра в Астане открылись миниатюрой "Письма истории" в исполнении учеников детской студии SATS ComUnity. Это трогательная история легендарного ТЮЗа имени Н. Сац, рассказанная языком сцены и сердец юных актеров.

Фото: gov.kz

Также столичной публике представили спектакль-реконструкцию "САЦ", основанный на реальных событиях из жизни основательницы театра.

Фото: gov.kz

"За восемь десятилетий своего существования театр прошел большой путь. На его сцене ставились произведения Шварца, Пушкина, Маршака, Толстого и современных авторов. Здесь выросли десятки актеров, ставших звездами казахстанской сцены. Спустя десятилетия театр остается символом доброты, вдохновения и веры в чудо", – говорится в сообщении Министерства культуры и информации.

Фото: gov.kz

В октября алматинский театр выпустил на сцене Российского академического Молодежного театра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников
17:09, 20 мая 2025
Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников
В Москве прошел спектакль казахстанского театра имени Сац
10:45, 19 октября 2025
В Москве прошел спектакль казахстанского театра имени Сац
Легендарный театр имени Наталии Сац обратился к зрителям и поклонникам
09:37, 27 марта 2024
Легендарный театр имени Наталии Сац обратился к зрителям и поклонникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: