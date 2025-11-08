80 лет служения искусству: триумф театра имени Наталии Сац на сцене Астаны!

7 ноября 2025 года на сцене театра "Астана Балет" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац, сообщает Zakon.kz.

Коллектив театра поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поздравление от его имени зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева. Президент отметил вклад театра в развитие детского искусства, его просветительскую миссию и значение в духовной жизни страны.

"Ваше многогранное творчество содействует культурному развитию страны, утверждению в нашем обществе ценностей созидания и гуманизма. Государство высоко ценит ваше понимание миссии театра как пространства рождения культуры, служения искусству и людям. Уверен, масштабная реконструкция театра откроет широкие перспективы для воплощения в жизнь интересных художественных замыслов и резонансных премьер. Пусть искренние эмоции, радость и благодарность зрителей вдохновляют вас на большие свершения во благо Казахстана. Желаю всему коллектива вдохновения, ярких творческих событий и дальнейшего процветания театра", – говорится в поздравлении.

В этот вечер работники театра указом президента были удостоены государственных наград:

ордена "Парасат" – Олег Гостев;

ордена "Құрмет" – Раиса Лешева и Махсат Сахиұлы;

медали "Ерен еңбегі үшін" – Айдар Құрманбаев, Инна Поротикова, Марина Самбетбаева, Артем Селезнев;

медали "Шапағат" – Александр Русинович;

звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" – Анна Кузембаева.

Награды от имени главы государства вручила Аида Балаева. Министр пожелала коллективу творческих успехов и любви зрителей.

Юбилейные гастроли театра в Астане открылись миниатюрой "Письма истории" в исполнении учеников детской студии SATS ComUnity. Это трогательная история легендарного ТЮЗа имени Н. Сац, рассказанная языком сцены и сердец юных актеров.

Также столичной публике представили спектакль-реконструкцию "САЦ", основанный на реальных событиях из жизни основательницы театра.

"За восемь десятилетий своего существования театр прошел большой путь. На его сцене ставились произведения Шварца, Пушкина, Маршака, Толстого и современных авторов. Здесь выросли десятки актеров, ставших звездами казахстанской сцены. Спустя десятилетия театр остается символом доброты, вдохновения и веры в чудо", – говорится в сообщении Министерства культуры и информации.

