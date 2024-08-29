Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев

Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана. Об этом 29 августа 2024 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил работников отрасли с этой знаменательной датой.

"Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул глава государства, нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.

"Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики.

"Это стало возможным благодаря упорному и самоотверженному труду нефтяников. Сегодня в этой сфере работают около 250 тыс. человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья, в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов. Несомненно, огромная заслуга в этом принадлежит национальной компании "КазМунайГаз". Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке. У нас появились и всемирно известные бренды. Укрепилась энергетическая безопасность страны", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на вкладе, который вносят в развитие отрасли такие ведущие мировые нефтегазовые корпорации, как Chevron, ExxonMobil, CNPC, Eni, Shell, ЛУКОЙЛ, Total и Sinopec.

"Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК – яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, в энергетической сфере происходят кардинальные изменения, усиливается значимость логистической отрасли и экологии.

Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:34

Фото: akorda.kz

Также глава государства обозначил задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.

"Нефтегазовая отрасль в мире находится на переднем крае научно-технологического прогресса. Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.

"Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз – огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Принципиальным является дальнейшее усиление социальной ответственности и расширение вклада в развитие социально значимой инфраструктуры. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В завершение торжественного собрания глава государства вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.

Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:34

Фото: akorda.kz

27 августа 2024 года Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Президент поздравил спортсменов и тренеров с достижениями на Парижской Олимпиаде. Он подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду.

Читайте также

За контрабанду героина в крупном размере в Казахстан экстрадировали из России кыргызстанца
Спустя год Россия выдала Казахстану подозреваемого в международной контрабанде героина
в Костанайской области
В Костанайской области все пострадавшие от паводков обеспечены жильем
Шымкент
Шымкентский театр имени Ж. Шанина отмечает 95-летие
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Атырауская область Нефть КазМунайГаз 2024 год Награждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: