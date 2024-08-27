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"Елдос, ты настоящий джигит!" – Токаев встретился с призерами Олимпиады-2024

Токаев встретился с призерами Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 12:57 Фото: akorda.kz
27 августа 2024 года глава государства встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с достижениями на Парижской Олимпиаде. Он подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду.

Как рассказали в Акорде, президент особо отметил победу олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.

"Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую Олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы. Ты сдержал свое слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой. Действительно, стать олимпийским призером три раза подряд – это подвиг, который по плечу только подлинному чемпиону. Твой победный путь вдохновил наших спортсменов и порадовал всех нас", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил атлетов, вернувшихся с турнира четырехлетия с наградами, тренеров и всех, кто внес свой вклад в подготовку спортсменов.

По его словам, историческим достижением также можно назвать серебряную медаль Наримана Курбанова.

"Впервые представитель отечественной гимнастики поднялся на олимпийский пьедестал. Замечательно выступили в Париже Демеу Жадыраев и Нурбек Оралбай. Наши стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Это первая за 28 лет награда нашей страны в этом виде спорта. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев и представительница сборной по боксу Назым Кызайбай вошли в число призеров. Каждая страна отправляет на Олимпиаду своих сильнейших спортсменов. Одержать победу на международном турнире и стать лучшим среди тысяч атлетов – задача не из легких. В таких соревнованиях планетарного масштаба каждая медаль в копилку страны имеет особое значение. Поэтому сегодня я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем нашим спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх. Победы на аренах достигаются большими усилиями не только спортсменов, но и многих специалистов этой сферы", – отметил глава государства.
Токаев встретился с призерами олимпиады в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 12:57

Фото: akorda.kz

Президент также выразил благодарность тренерам и другим профессионалам, внесшим вклад в подготовку олимпийцев.

"Руководители Национального олимпийского комитета придали новый импульс развитию международного сотрудничества. В ответственные моменты вы были рядом с нашими спортсменами и оказывали им необходимую поддержку. Убежден, Национальный олимпийский комитет продолжит начатую работу и добьется конкретных результатов в будущем", – сказал Токаев.
Токаев встретился с призерами олимпиады в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 12:57

Фото: akorda.kz

Президент пожелал успехов казахстанским спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх, и наградил государственными наградами атлетов и тренеров, представлявших страну на Олимпийских играх в Париже.

Токаев встретился с призерами олимпиады в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 12:57

Фото: akorda.kz

Елдос Сметов завоевал золотую медаль на этой Олимпиаде.

Встреча президента с олимпийцами должна была состояться раньше. Но 15 августа стало известно, что ее отложили из-за коронавируса, выявленного у спортсменов.

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