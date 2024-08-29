Завтра казахстанцы отметят День Конституции

30 августа 2024 года главному закону нашей страны исполняется 29 лет, сообщает Zakon.kz.

Конституцию утвердили в 1995 году на общенациональном референдуме 30 августа. Именно эта дата и считается "днем рождения" закона.

За прошедшее время в документ вносились некоторые корректировки, последние из них были подписаны президентом Касым-Жомартом Токаевым в июне 2022 года после республиканского референдума, который прошел 5 июня. К слову, перемены тогда поддержали, судя по результатам голосования, 77,18% казахстанцев (6 163 516 человек).

Сами поправки выглядели следующим образом:

Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом;

в Основном законе прописано, что "земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу";

теперь близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора;

казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд;

смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни;

депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе;

президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят;

мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей;

исключены положения об особой роли и привилегиях Первого Президента.

С принятием данных поправок, по мнению многих экспертов, республика встала на путь масштабных внутриполитических преобразований.

В честь Дня Конституции завтра в разных уголках страны пройдут празднества и гуляния.

Например, в Астане в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится Первый фестиваль творчества детей и молодежи Zhas Alem. Организаторами фестиваля выступил общественный фонд "Особые праздники" совместно с танцевальным ансамблем "Коктем". Фестиваль, как заявили в столичном акимате, проводится для того, чтобы создать условия для самореализации обучающихся в области музыкального искусства и пропагандировать занятия спортом.

Вход на мероприятие бесплатный.

А вечером жители и гости столицы смогут насладиться праздничным концертом под открытым небом. На сцене выступят такие звезды эстрады, как Жубаныш Жексен, "Нурлан мен Мурат", Маржан Арапбаева, Адилет Жаугашар, Зарина Омарова, "ДОС", Курал Молжан, Мухаммедали Жугунусов, Абулхаир Жексен, akimmmich, AYKA, группа VID MEN, группа "Байтерек" и другие.

Место проведения: амфитеатр Центрального парка (вместимость – 1700 мест). Начало в 18:00.

В Алматы, по данным местного городского начальства, праздничные мероприятия 30 августа пройдут:

в Бостандыкском районе – концерт, посвященный Дню Конституции РК, в 15:00 в ТРЦ "MEGA Alma-ata";

В Жетысуском районе – праздничный концерт с участием популярных исполнителей и детских творческих коллективов – в 11:00 в парке "Гүлдер" (мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2А), фестиваль творчества "Ата Заңым – айбыным!" – в сквере аль-Фараби;

в Наурызбайском районе – праздничный концерт ко Дню Конституции "Ата заңым айбыным" – в 11:00 в Амфитеатре (мкр. Шугыла, 347).