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День Конституции празднуют в Усть-Каменогорске

День Конституции, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:42 Фото: пресс-центр ВКО
Тысячи жителей Усть-Каменогорска и гостей города собрались сегодня, 30 августа, на площади Республики, чтобы вместе отпраздновать День Конституции. Главному закону страны исполняется 29 лет, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра на главной площади города металлургов многолюдно.

"Поздравляю всех жителей города с праздником! Конституция – это залог стабильности, мира и согласия! Процветания и благополучия нашей стране", – сказал житель Усть-Каменогорска Мир Мажиренов.
День Конституции, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:42

Фото: пресс-центр ВКО

"С праздником, дорогие устькаменогорцы! Благополучия, добра, хорошего настроения", – поздравила гостья города Юлия Артамонова.

На площади развернулись несколько локаций: зона "Караоке", спортивных игр, гастрономический фестиваль "Вкус востока", выставка-продажа ремесленников "Сувенир Востока", праздничная торговля, сельскохозяйственные ярмарки, "Ярмарка меда", "Дары осени".

Главное торжество в честь Дня Конституции началось с парада духовых оркестров.

День Конституции, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:42

Фото: пресс-центр ВКО

Далее на сцене состоялось награждение орденами "Құрмет", "Еңбек даңқы", медалями "Ерен еңбегі үшін" жителей региона, внесших вклад в развитие строительной отрасли, угольной промышленности и шахтного строительства страны. Награды вручил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Алип Арыххан получил сегодня орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.

"Я с 1995 года работаю в шахте. 29 лет на электровозе. Работать на этой технике мечтал с детства. Профессия, конечно, непростая, каждую смену спускаемся под землю. Но это уже призвание. Когда пригласили для получения государственной награды очень обрадовался. Сегодня вся семья, родные, друзья, коллеги и знакомые поздравляют, звонят", – поделился машинист электровоза ТОО "Востокцветмет" Алип Арыххан.

Орденом "Құрмет" награждены электрослесарь ТОО "Востокцветмет" Жанат Бектемиров и начальник рудника ТОО "Казцинк" Амирхан Жангутинов. Восемь восточноказахстанцев удостоились ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени. Еще восемь представителей отраслей получили медали "Ерен еңбегі үшін". В их числе – машинисты, прорабы, слесари-ремонтники, инженеры, монтажники и другие.

День Конституции, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:42

Фото: пресс-центр ВКО

День Конституции, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:42

Фото: пресс-центр ВКО

После горожане насладились исполнением одного из ведущих казахстанских оперных певцов Сундета Байгожина и выступлениями творческих коллективов области.

В 18:00 устькаменогорцев ждет вечерняя программа с участием артистов казахстанской эстрады и с непременным атрибутом хорошего настроения – праздничным салютом.

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