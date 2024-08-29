Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медиастудию для совершенствования коммуникативных навыков госслужащих открыли в Астане

медиастудию для госслужащих открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:43 Фото: АДГС РК
По поручению Администрации президента для совершенствования коммуникативных навыков государственных служащих открыта медиастудия, созданная при поддержке Агентства по делам государственной службы на базе Академии государственного управления при президенте РК.

В мероприятии приняли участие помощник президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай и председатель АДГС Дархан Жазыкбай.

"Руслан Желдибай отметил важность постоянного развития у государственных служащих навыков эффективной коммуникации для укрепления доверия между государством и обществом. Ожидается, что современная медиастудия будет способствовать совершенствованию методов обучения государственных служащих с применением новых технологий, оттачиванию их опыта выступления в формате дискуссий, интервью, повышению способности эффективно применять их на практике", – сообщили в АГДС.
Медиастудию для госслужащих открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:43

Фото: АДГС РК

Для организации процесса обучения в новом формате в студии установлено автоматизированное оборудование для записи видео- и графической продукции Jalinga, а также предусмотрена площадка для подключения к онлайн-конференциям через YouTube, Zoom, профессиональной записи подкастов.

Кроме того, в рамках мероприятия была презентована работа зала цифрового коворкинга, предназначенная для повышения квалификации и переподготовки государственных служащих.

Читайте также

Закон
Завтра казахстанцы отметят День Конституции
Когда Токаев выступит с Посланием народу Казахстана
Когда Токаев выступит с Посланием народу Казахстана
Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев
Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев
Айсулу Омарова
Астана АДГС РК 2024 год Госслужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: