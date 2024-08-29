Медиастудию для совершенствования коммуникативных навыков госслужащих открыли в Астане

По поручению Администрации президента для совершенствования коммуникативных навыков государственных служащих открыта медиастудия, созданная при поддержке Агентства по делам государственной службы на базе Академии государственного управления при президенте РК.

В мероприятии приняли участие помощник президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай и председатель АДГС Дархан Жазыкбай.

"Руслан Желдибай отметил важность постоянного развития у государственных служащих навыков эффективной коммуникации для укрепления доверия между государством и обществом. Ожидается, что современная медиастудия будет способствовать совершенствованию методов обучения государственных служащих с применением новых технологий, оттачиванию их опыта выступления в формате дискуссий, интервью, повышению способности эффективно применять их на практике", – сообщили в АГДС.

Фото: АДГС РК

Для организации процесса обучения в новом формате в студии установлено автоматизированное оборудование для записи видео- и графической продукции Jalinga, а также предусмотрена площадка для подключения к онлайн-конференциям через YouTube, Zoom, профессиональной записи подкастов.

Кроме того, в рамках мероприятия была презентована работа зала цифрового коворкинга, предназначенная для повышения квалификации и переподготовки государственных служащих.