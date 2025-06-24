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События

В Астане открыли Академию управления МВД

В Астане открыли Академию управления МВД, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 11:36 Фото: primeminister.kz
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Астане в рамках объявленной недели "Закона и Порядка" состоялось открытие Академии управления Министерства внутренних дел РК. Об этом 24 июня 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства.

Выступая с приветственной речью, премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что новое учебное заведение открыто в рамках реализации системной политики президента, направленной на укрепление общественной безопасности, повышение эффективности государственного управления и укрепление кадрового потенциала.

В последние годы приняты меры, направленные на усиление борьбы с текущими вызовами. В частности, создан Комитет по противодействию наркопреступности, открыты специализированные подразделения по борьбе с киберугрозами и бытовым насилием, укрепляется цифровая инфраструктура и аналитическая база.

"Создание академии является логичным продолжением объявленной главой государства трансформации правоохранительной системы. Наша с вами задача – внедрить новую модель обеспечения правопорядка посредством укрепления кадрового потенциала. Институциональные реформы дадут серьезный импульс развитию сервисной модели правоохранительных органов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства отметил, что безусловным приоритетом курса президента являются безопасность граждан и обеспечение принципа "Закона и Порядка".

Запущенная по поручению президента перезагрузка правоохранительных органов позволит сформировать пул управленцев, обладающих стратегическим мышлением. Внедрение в образовательный процесс технологических новаций расширит инструментарий и позволит освоить современные подходы к конкурентной работе в условиях глобальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта.

В ходе открытия академии Олжас Бектенов также ознакомился с инфраструктурой учебного заведения и современными технологиями, применяемыми правоохранительными органами. В частности, цифровой лабораторией, аудиторией цифровых решений, аналитикой с искусственным интеллектом в дорожной безопасности, платформой удаленного контроля патрульных автомобилей со встроенными радарами, роботизированной техникой, "умными очками".

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов продемонстрировал результаты тестирования слушателей межведомственных высших академических курсов.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Программа академии ориентирована на развитие управленческих компетенций, освоение современных подходов. Ежегодно здесь будут обучаться более 100 человек по направлениям подготовки руководящего состава, а также 30 – по программам магистратуры и докторантуры. На сегодня в академии уже началось обучение первого потока слушателей из территориальных подразделений органов внутренних дел.

В открытии Академии управления МВД приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Верховного судебного совета, министерств, акиматов, депутаты Парламента, члены Общественного совета МВД, руководство и преподаватели вузов системы МВД, зарубежные делегации профильных ведомств, представители международных организаций, научного и экспертного сообщества, а также частного сектора.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 11:36
В вузах МВД обновили образовательные программы

Академия управления МВД была создана постановлением правительства Казахстана от 31 октября 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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