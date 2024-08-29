Холдинг "Байтерек" развивает сотрудничество с деловыми кругами Германии

При поддержке посольства Республики Казахстан в Германии делегация холдинга приняла участие в заседании рабочей группы по софинансированию проектов и провела ряд встреч с ведущими немецкими финансовыми институтами, сообщает Zakon.kz.

Руководство холдинга встретилось с представителями таких компаний, как Euler Hermes, KfW, Deutsche Bank, Helaba и Альянс германского агробизнеса. В ходе встреч обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса (АПК) и торгового финансирования.

Холдинг уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Германией, выступая в качестве официального оператора Казахстана по взаимодействию с Euler Hermes. Председатель правления холдинга Рустам Карагойшин занимает пост заместителя сопредседателя Казахстанско-Германского делового совета и является сопредседателем рабочей группы по софинансированию проектов и хеджированию рисков.

"Сотрудничество с Euler Hermes и ведущими немецкими финансовыми институтами имеет стратегическое значение для реализации крупных инвестиционных проектов. Казахстан активно привлекает немецкие технологии и финансирование, обеспечивая долгосрочные контракты для немецких производителей. Это сотрудничество открывает новые перспективы и укрепляет позиции обеих сторон на международном рынке", – отметил Рустам Карагойшин.

Фото представлено АО "НУХ "Байтерек"

Euler Hermes, международный лидер в сфере страхования кредитных рисков, активно сотрудничает с холдингом по вопросам страхования и гарантирования кредитов, что позволяет снижать риски при реализации инвестиционных проектов и обеспечивать более стабильные условия для финансирования.

Отмечая возросший интерес немецких инвесторов к несырьевому сектору Казахстана, холдинг "Байтерек" активно поддерживает и развивает направления несырьевого финансирования.

В рамках делового визита руководство холдинга "Байтерек" и представители дочерних компаний: председатель правления АО "КазАгроФинанс" Айдар Прашев, председатель правления АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана KazakhExport" Ален Чайжунусов и заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана" Ботагоз Абишева провели переговоры с ведущими немецкими финансовыми компаниями.

Фото представлено АО "НУХ "Байтерек"

Дочерняя компания холдинга, KazakhExport, в 2024 году получила статус полноценного экспортно-кредитного агентства, став первым экспортно-кредитным агентством в Центральной Азии, и является vis-à-vis Euler Hermes. На сегодняшний день объем рисков KazakhExport составляет 950 млн евро, подкрепленных государственной гарантией на сумму более 1 млрд евро, с рейтингом финансовой устойчивости Moody’s Baa2 и прогнозом "позитивный".

Заместитель председателя правления Тимур Онжанов подчеркнул важность агропромышленного сектора как приоритетного направления для немецких инвесторов. Холдинг "Байтерек", осознавая важность внедрения передовых технологий в аграрный сектор, имеет множество идей и предложений по сотрудничеству в сфере АПК.

Фото представлено АО "НУХ "Байтерек"

"Мы стремимся поддерживать отечественных фермеров и развивать аграрный сектор Казахстана, предлагая инновационные решения и программы, которые могут способствовать дальнейшему росту и процветанию сельского хозяйства в регионе", – отметил Тимур Онжанов.

АО "КазАгроФинанс", входящий в группу компаний холдинга, оказывает лизинговые услуги отечественным фермерам для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, активно сотрудничая с немецкими поставщиками и производителями сельхозтехники и оборудования с 2004 года. На сегодняшний день "КазАгроФинанс" закупил 4062 единицы предметов лизинга на сумму 316,4 млн евро, включая 3838 единиц сельхозтехники из Германии.

Напомним, что Германия является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском союзе, а Казахстан входит в топ-50 ведущих внешнеторговых партнеров Германии, занимая 45-е место.

Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром находится в Берлине с 27 по 29 августа, где проходит 15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета.