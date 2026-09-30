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Экономика и бизнес

Холдинг "Байтерек" заключил с Германией соглашения на 870 млн долларов

Германия, Казахстан, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:38 Фото: пресс-служба холдинга "Байтерек"
Председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин провел в Берлине ряд встреч с представителями немецких компаний и финансовых институтов, передает корреспондент Zakon.kz.

Встречи состоялись в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию. В них приняли участие заместитель председателя правления Холдинга Тимур Онжанов, председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев и другие.

В ходе обсуждений стороны обменялись мнениями о возможностях развития перерабатывающих производств в Казахстане, глубокой переработки сырья и доступа к долгосрочному финансированию.

"Для нас приоритетным направлением в работе с германским бизнесом остается развитие современных производств и глубокая переработка сырья в Казахстане. Мы видим потенциал в сочетании финансовых инструментов Холдинга с технологиями и компетенциями немецких компаний. Готовы рассматривать возможности участия в перспективных проектах по мере их планомерной проработки", – отметил Рустам Карагойшин.
Германия, бизнес, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:38

Фото: пресс-служба холдинга "Байтерек"

Отметим, что в ходе встречи с HMS Bergbau, компанией, специализирующейся на международной торговле минеральными ресурсами и недропользовании, стороны обменялись мнениями об инициативе по освоению литиевых месторождений в Восточно-Казахстанской области. Тогда как перспективы взаимодействия в химической отрасли обсуждались с представителями LANXESS, крупного производителя специальной химической продукции. В частности, стороны рассмотрели потенциал сотрудничества в области поставок казахстанского желтого фосфора, а также возможности размещения химического производства в стране.

Германия, Казахстан, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:38

Фото: пресс-служба холдинга "Байтерек"

На встрече с AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, германским банком экспортного и торгового финансирования, рассмотрены направления дальнейшего взаимодействия с дочерними организациями Холдинга. Банк подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества, в том числе в возможном участии в синдицированном кредитовании совместно с зарубежными банками и в рассмотрении увеличения объемов финансирования. Также обсуждались перспективы поддержки закупок оборудования казахстанскими предприятиями и развития лизинга.

В этот день Рустам Карагойшин также принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме, подписал соглашение по проекту Qazaq Kalium и встретился с представителями группы KfW, Deutsche Bank и Euler Hermes.

На полях мероприятия подписано Соглашение о начале финансирования контракта на проектирование, поставку оборудования и строительство шахтного комплекса на базе месторождения калийных солей Сатимола в Западно-Казахстанской области. Стоимость контракта составляет 418,2 млн евро. Документ заключен между Банком Развития Казахстана, Qazaq Kalium и консорциумом Thyssen Schachtbau и "Шахтбау Казахстан". В пресс-службе холдинга "Байтерек" сообщили, что реализация проекта позволит развивать переработку минерального сырья и производство удобрений в Казахстане.

Вопросы привлечения долгосрочного финансирования рассмотрены на встрече с представителями KfW IPEX-Bank, KfW Development Bank и Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций Группы Всемирного банка (MIGA). В ходе переговоров обсуждены проекты в металлургии, возобновляемой энергетике и инфраструктуре, а также возможности поддержки малого и среднего бизнеса через Фонд "Даму".

"Банк Развития Казахстана и KfW подписали кредитное соглашение на сумму до 200 млн долларов под гарантию MIGA для финансирования проектов возобновляемой энергетики. В рамках кредитной линии предусмотрено финансирование строительства ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии в Жамбылской области", – сообщили в пресс-службе Холдинга.
Германия, Казахстан, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:38

Фото: пресс-служба холдинга "Байтерек"

В ходе деловой программы также подписаны ключевые параметры финансирования между Банком Развития Казахстана и АО "Алюминий Казахстана", производителем глинозема, на сумму 88 млн долларов. Документ касается модернизации Павлодарского алюминиевого завода и создания производства галлия. Тогда как рамочное соглашение Банка Развития Казахстана с германским банком Helaba на сумму до 52,5 млн евро предусматривает финансирование строительства завода по производству цианида натрия в специальной экономической зоне "Химпарк Тараз". Фонд развития промышленности и AKA, германский банк экспортного и торгового финансирования, заключили договор займа на 30 млн евро для лизингового финансирования проектов.

В ходе переговоров с германскими финансовыми институтами также обсуждены возможности образовательного сотрудничества с корпоративным университетом Холдинга Baiterek Business University (BBU). Рассмотрены создание совместной академии, обмен знаниями и практическим опытом в формате Know-How Exchange, а также проведение совместных семинаров и учебных курсов на регулярной основе.

Итого в рамках визита Холдингом в Берлине было подписано 5 соглашений на общую сумму 870 млн долларов США.

Отметим, что 30 сентября 2026 года встречи продолжаются в Мюнхене.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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