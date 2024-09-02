Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС

2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума", сообщает Zakon.kz.

Текст документа опубликовали на сайте Акорды.

"Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?", – следует из указа.

Согласно документу, президент постановил "возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума".

"Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума", – говорится в указе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его подписания.

Выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года.