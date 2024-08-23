Совместная спецоперация КНБ с Россией: изъята партия гашиша стоимостью порядка 500 тысяч долларов

23 августа 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о проведении с российскими партнерами совместной операции по ликвидации наркоканала, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в ходе операции ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по "Северному маршруту".

"По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

В комитете отметили, что в ходе обыска у задержанных изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на "черном рынке" могла составить порядка 500 тыс. долларов.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"По данному факту проводится расследование. Совместные с компетентными органами зарубежных стран мероприятия по противодействию международному наркотрафику продолжаются". Пресс-служба КНБ РК

8 августа 2024 года КНБ заявил о задержании радикала, прошедшего подготовку в лагерях террористов.