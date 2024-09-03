В Астане запустят спецавтобусы
По данным столичного акимата, во время проведения соревнований для жителей и гостей города запустят специальные автобусы, которые будут курсировать с нескольких точек с 8:00 до 20:00.
"Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников. Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий запретят".Пресс-служба акимата Астаны
Точки сбора и выезда специальных автобусов:
- Парковочная зона "Астана Арена".
- Парковочная зона "Бас мешіт".
- Парковочная зона "ЕХРО".
Кроме того, в целях обеспечения жителей и гостей Астаны общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.
"Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут", – заключили специалисты.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов.
Стоит отметить, что в соревнованиях примут участие около 4 тыс. спортсменов из более 100 стран мира.