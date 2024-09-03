В Астане запустят спецавтобусы

Совсем скоро в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, во время проведения соревнований для жителей и гостей города запустят специальные автобусы, которые будут курсировать с нескольких точек с 8:00 до 20:00.

"Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников. Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий запретят". Пресс-служба акимата Астаны

Точки сбора и выезда специальных автобусов:

Парковочная зона "Астана Арена". Парковочная зона "Бас мешіт". Парковочная зона "ЕХРО".

Кроме того, в целях обеспечения жителей и гостей Астаны общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.

"Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут", – заключили специалисты.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов.

Стоит отметить, что в соревнованиях примут участие около 4 тыс. спортсменов из более 100 стран мира.