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Кошанов: Послание – это путь к созданию справедливого, честного и безопасного общества

Ерлан Кошанов о Послании Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:51 Фото: пресс-сужба Мажилиса Парламента
В Мажилисе состоялось заседание Бюро под председательством Ерлана Кошанова. Спикер Палаты обозначил перед коллегами основные задачи по реализации Послания главы государства "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", сообщает Zakon.kz.
"Каждое Послание президента – это стратегическое направление реформ. Таким образом системно реализуется стратегия главы государства по всестороннему реформированию экономики, политики и идеологии", – сказал Кошанов.

Он подчеркнул, что депутаты, активно работая в регионах, из первых уст знают о потребностях граждан и ситуации в стране.

Ерлан Кошанов о Послании Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:51

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

Кошанов также отметил, что озвученные сегодня важные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, финансированию сельского хозяйства, созданию условий для большего финансирования банками экономики, пересмотру налоговой политики и решению проблемы дефицита бюджета должны найти решения, прежде всего на законодательном уровне.

"Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится Бюджетный кодекс, в Палату поступил проект нового Налогового кодекса. В работе над этими законами мы должны учитывать все поручения президента. Они играют ключевую роль в реализации реформ главы государства по модернизации экономики", – добавил Ерлан Кошанов.
Ерлан Кошанов о Послании Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:51

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

Председатель Мажилиса также напомнил, что глава государства дал четкое поручение принять новый закон "О банках" и поставил конкретные задачи по совершенствованию политики управления государственными предприятиями и возврата активов.

Среди обозначенных перед мажилисменами задач также вопрос эффективного использования средств Национального фонда, решение наиболее важных социальных проблем, волнующих население, в том числе развитие образования и массового спорта.

Спикер также подчеркнул, что через проведение общенационального референдума по строительству АЭС 6 октября будет выражена позиция всего народа Казахстана. Это яркий пример того, как в стране укрепляется новая политическая культура, реальный результат концепции "Слышащего государства".

В завершение Ерлан Кошанов отметил, что в эпоху глобальных потрясений Казахстан уверенно идет вперед, к созданию справедливого, честного и безопасного общества, реализуя новый курс развития. И главная задача законодательной ветви власти – создание устойчивой правовой базы для обеспечения верховенства закона и порядка в стране.

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Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан 2024 год Послание Токаева – 2024
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