#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
Общество

Тигрята из России готовятся к большой "вылазке" в Казахстане: названы сроки

тигренок, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:45 Фото: pixabay
В дикую природу Казахстана выпустят еще двух амурских тигрят, перевезенных из России. Об этом рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, сообщает Zakon.kz.

В беседе с ТАСС собеседник напомнил, что тигрята были перевезены из РФ в РК в рамках масштабной Международной программы интродукции для возрождения популяции туранского тигра.

"Двух тигрят планируют выпускать весной 2027 года, в мае. Они будут выпущены другим способом, через временный вольер. И таким образом мы сможем на территории Казахстана попробовать все возможные выпуски. Решение об этом будет приниматься в 2027 году", – заявил Сергей Арамилев 1 сентября 2026 года на Восточном экономическом форуме.

Он выразил надежду, что тигрят будут выпускать уже в ошейниках российского производства. На данный момент для отслеживания животных используются ошейники, произведенные в Канаде.

Для программы интродукции подобрали четырех амурских тигров: двух самок и двух самцов. При этом пара тигров – самец и самка – взрослые, в возрасте 3-4 лет, и еще пара самца и самки – тигрята, которым по 6-7 месяцев.

Ранее Сергей Арамилев рассказал, что выпуск амурских тигров в Казахстане – это научный эксперимент, который центр "Амурский тигр" проводит впервые. По его словам, специалисты пока наблюдают за тигрицей Үміт, которую выпустили на волю в Казахстане летом 2026 года. Гендиректор центра отметил, что выводы будут сделаны к октябрю, и тогда решится вопрос, когда выпускать самца к тигрице.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:45
Где гуляет выпущенная на волю тигрица

Впервые после исчезновения на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра. Историческое событие произошло 31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В дикую среду обитания выпустили тигрицу по имени Үміт.

20 августа в Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, кто стал первой добычей выпущенной на волю тигрицы Үміт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину
12:18, Сегодня
Казахстанцам назвали скрытые риски при покупке машины или квартиры: как их избежать
тигрица
11:48, 01 сентября 2026
"Все как у людей": когда к тигрице Уміт в Казахстане выпустят самца
Тигров привезут в Казахстан
08:15, 04 сентября 2024
Россия готова передать своих тигров Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:24, Сегодня
"Вздох облегчения": Tennis letter рад возвращению и победе Рыбакиной на US Open
Минус одна дзюдоистка в заявке Казахстана
12:09, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш не выступит на элитном турнире в Венгрии
Зверев обнимает Сонего после поединка
12:06, Сегодня
Немец Александр Зверев почти пять часов бился за второй круг US Open
Сборная Казахстана U-15
11:47, Сегодня
Сборная Казахстана U-15 выступит на Турнире развития УЕФА в Сербии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: