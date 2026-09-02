Тигрята из России готовятся к большой "вылазке" в Казахстане: названы сроки

В дикую природу Казахстана выпустят еще двух амурских тигрят, перевезенных из России. Об этом рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, сообщает Zakon.kz.

В беседе с ТАСС собеседник напомнил, что тигрята были перевезены из РФ в РК в рамках масштабной Международной программы интродукции для возрождения популяции туранского тигра.

"Двух тигрят планируют выпускать весной 2027 года, в мае. Они будут выпущены другим способом, через временный вольер. И таким образом мы сможем на территории Казахстана попробовать все возможные выпуски. Решение об этом будет приниматься в 2027 году", – заявил Сергей Арамилев 1 сентября 2026 года на Восточном экономическом форуме.

Он выразил надежду, что тигрят будут выпускать уже в ошейниках российского производства. На данный момент для отслеживания животных используются ошейники, произведенные в Канаде.

Для программы интродукции подобрали четырех амурских тигров: двух самок и двух самцов. При этом пара тигров – самец и самка – взрослые, в возрасте 3-4 лет, и еще пара самца и самки – тигрята, которым по 6-7 месяцев.

Ранее Сергей Арамилев рассказал, что выпуск амурских тигров в Казахстане – это научный эксперимент, который центр "Амурский тигр" проводит впервые. По его словам, специалисты пока наблюдают за тигрицей Үміт, которую выпустили на волю в Казахстане летом 2026 года. Гендиректор центра отметил, что выводы будут сделаны к октябрю, и тогда решится вопрос, когда выпускать самца к тигрице.

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Впервые после исчезновения на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра. Историческое событие произошло 31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В дикую среду обитания выпустили тигрицу по имени Үміт.

20 августа в Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, кто стал первой добычей выпущенной на волю тигрицы Үміт.