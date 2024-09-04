Глава МАГАТЭ: В Казахстане есть фундамент для запуска собственной атомной программы

Какие стандарты безопасности Международного агентства по атомной энергии необходимо соблюдать при строительстве и эксплуатации атомных электростанций? На этот и другие вопросы ответил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент 24.kz побеседовал с Гросси в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

– Какова роль ядерной энергетики в развитии "зеленой" экономики в мире?

– Как мы все знаем, сегодня во всем мире есть глобальная проблема со способами, которые различные страны используют для получения необходимой энергии для устойчивого развития экономики. Мы давно видим признаки изменения климата, глобального потепления, негативные последствия выбросов СО2 в атмосферу. Конечно, ни для кого не сюрприз, что страны ищут пути и средства, чтобы попытаться смягчить и уменьшить последствия этих выбросов, и способы, которыми мы сейчас производим энергию, необходимую нам для жизни. Это, конечно, привело к определенному ряду стратегий и международных заявлений, которые предпринимаются через международную Конвенцию об изменении климата и другие усилия на международном уровне. И я бы хотел отметить, что научно доказано, что для того, чтобы достичь декарбонизации и значительного сокращения выработки вредных выбросов углекислого газа в атмосферу, нам просто необходима атомная энергия. Мы видим, что страны ищут более эффективную и более устойчивую комбинацию видов производимой энергии. И в этих интегрированных смешанных системах энергетики очень важна роль атомной энергии. Глобальная картина по изменению климата показывает, что она существенно важна для достижения декарбонизации к 2030 или 2050 году в зависимости от собственных оценок, необходимости и возможности путей достижения цели каждой страны. Мы хорошо видим это в Северной Америке, Европе и Азии, в Латинской Америке, и даже Африка ведет важные проекты в Египте и ЮАР. Даже так называемые страны Гольфа к этому идут, а это страны, о которых автоматически не подумаешь, что они будут искать способы развивать атомную энергию, несмотря на их большие запасы нефти и газа. Имеется международная проблема, некоторые даже называют это кризисом. Нам нужно искать чистую энергию, так называемую "зеленую", которая меньше вредит окружающей среде.

– Как вы оцениваете планы Казахстана по развитию ядерной энергетики и планы нашей страны по декарбонизации?

– МАГАТЭ работает с Казахстаном уже давно. Казахстан еще в советское время, как часть страны, которая имела ядерную энергетику и потребляла ее. И это было важно, потому что это создало технологическую базу и сегодня в Казахстане есть много специалистов, которые очень опытны в знании и использовании технологий. Однако сегодня ваша страна не имеет собственного производства ядерной энергии. Но есть новый проект в сфере ядерной энергетики. У меня была возможность и честь встретиться с вашим президентом и обсудить это. И я могу сказать, что МАГАТЭ консультировало вашу страну, у нас была миссия по определению и анализу ядерной, институциональной и нормативной инфраструктуры, которая необходима вашей стране для движения вперед. И в этом году мы также работаем над различными тренингами и встречами, где мы сотрудничаем с казахстанскими ядерщиками в вашей стране, готовясь к тому, чтобы в случае принятия положительного решения по этому проекту сопровождать и поддерживать усилия Казахстана по внедрению производства ядерной энергии.

– Как МАГАТЭ помогает развивать инфраструктуру ядерной энергетики странам-членам, входящим в вашу организацию?

– Различными способами, опять-таки, в зависимости от страны, ее характеристик и возможностей. В целом, мы предоставляем консультации, проводим тренинги. У нас есть программа, которая основана на структурированном методологическом подходе под названием "milestones". Она состоит из 19 различных этапов, которые та или иная страна обязуется соблюдать с самого момента принятия решения о строительстве АЭС – задолго до того, как оно начнется. Это шаги, меры, решения и действия, которые должны быть проведены во множестве сфер для того, чтобы довести изначальное решение от политического уровня до ввода АЭС в эксплуатацию, сквозь траекторию всех этих этапов. Мы успешно применили такую модель в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта страна с нулевым опытом в атомной энергетике смогла построить четыре АЭС меньше чем за 10 лет. И теперь они производят 25% всей электроэнергии в этой стране.

– Как Агентство поддерживает планы Казахстана по строительству и эксплуатации первой атомной электростанции в стране?

– МАГАТЭ инициировало процесс оценки необходимой инфраструктуры в вашей стране. И наши специалисты, и эксперты получили финальный отчет, в котором определили, что в Казахстане есть необходимый фундамент для запуска собственной атомной программы. Мы также проанализировали применимость стандартов безопасности в стране, и пришли к изначально позитивному подходу. Теперь Казахстан должен решить, желает ли страна двигаться в этом направлении. Это откроет новую фазу: какую вы выберете технологию, какой размер атомной станции. Это очень большие решения, которые нужно принять. А они, в свою очередь повлияют на тип поддержки, которую мы будем оказывать. Скажем так, у вас больше опыта, чем у других стран, начавших свои атомные программы. Ваша страна исторически была вовлечена в эту сферу. И сегодня в Казахстане находится Банк низкообогащенного урана, который может быть использован в случае нужды на рынке или недостатка поставок урана. В целом, Казахстан извлечет выгоду из собственного опыта, который будет очень полезным, если решение будет принято. Этот опыт нужен для того, чтобы процесс был слаженным и более быстрым, чем в других странах.

– Каким стандартам безопасности и физической безопасности должны следовать страны в строительстве и эксплуатации атомных электростанций?

– Атомная наука, технологии и способы ее применения – это деятельность, которая требует множества специфических мер для защиты окружающей среды, рабочих кадров и общества. Большая часть ядерной деятельности не подразумевает рисков, но с момента, как у вас появляется АЭС, у вас появляется большое количество ядерных материалов, включая низкообогащенный уран, который питает станцию. Ее необходимо защищать. Над этим на протяжении многих лет работали страны, как входящие в МАГАТЭ, так и на глобальном уровне. Уже более 70 лет мы работаем над коммерческой ядерной деятельностью во всем мире. За это время мы проводили встречи, комитеты по стандартам безопасности, эксплуатации электростанций, управлению ядерными отходами и транспортировке ядерных материалов. Каждый вид деятельности по эксплуатации АЭС, подвергается очень строгим стандартам безопасности и рекомендациям для обеспечения физической безопасности на объектах.

– Многие страны, такие как, например, Германия, закрывают сегодня свои АЭС. Как это может повлиять на развитие энергетики всего Евросоюза?

– Германия – одна из немногих стран, которая делает это в последнее время. Это было законное решение, которое приняло немецкое правительство. И многие страны думали, что тоже могут это сделать, но они изменили свои взгляды. Почему? Потому что была проведена более серьезная оценка доступных технологий и применимых стандартов безопасности. Как я уже говорил, такие проблемы, как глобальное потепление, изменение климата и что с этим делать, спровоцировали обновленный интерес к ядерной энергии. Ядерная энергия была включена в так называемую "таксономию ЕС" как одна из технологий наряду с возобновляемыми источниками энергии. Она важна и не провоцирует каких-либо особенных или экстраординарных проблем, не более, чем другие существующие технологии, и поэтому она имеет право на поддержку стран – как финансовую, так и институционную. Я думаю, это очень важно. На последней конференции в декабре прошлого года в Конвенции об изменении климата был достигнут международный консенсус по поводу того, что развитие ядерной энергетики должно быть ускорено. Не только принято или допустимо, но и ускорено – на одном уровне с развитием возобновляемой энергии. Я думаю, все это указывает на то, что ядерная энергетика, как одна из частей всего ландшафта энергии и ее рост во всем мире демонстрирует, что для Казахстана нет другого более выгодного предложения, как присоединиться к семье стран, использующих атомную энергию для устойчивого развития экономики.



