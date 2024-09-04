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Законодательство РК

68 иностранцев депортировали из Кызылординской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 20:12 Фото: Zakon.kz
Всего с начала года полицейские области выявили 2272 нарушения правил пребывания в Казахстане. 1497 иностранцев были наказаны за нарушение правил пребывания в РК, из них 68 выдворены из страны с запретом въезда в Казахстан сроком на пять лет, сообщает Zakon.kz.

С начала года на территории области временно зарегистрировано более 16 тыс. иностранных граждан, прибывших с различными целями. Из них 15 960 из стран СНГ, из стран дальнего зарубежья зарегистрировано 236. 

"За необеспечение соблюдения правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Казахстан в отношении 755 граждан Республики Казахстан приняты административные меры, в отношении физических и юридических лиц наложены штрафы в сумме 18 млн 823 тыс. тенге, которые полностью взысканы в пользу государства", – сообщили в ДП Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что в Алматы выявили иностранцев, которые незаконно работали курьерами служб доставки. Установили этот факт сотрудники миграционной службы.

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