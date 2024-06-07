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Иностранцы-нелегалы работали курьерами популярных служб доставки в Алматы

В Алматы нелегалы работали курьерами известных служб доставки, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 16:58 Фото: ДП Алматы
В Алматы выявили иностранцев, которые незаконно работали курьерами служб доставки, сообщает Zakon.kz.

Установили этот факт сотрудники миграционной службы.

"Девять иностранцев трудились с нарушением требований миграционного законодательства. В частности, они под регистрацией казахстанцев на одной из курьерских площадок получали заказы на доставку товаров. Кроме того, установлено, что вышеуказанные граждане не имели при себе документов, удостоверяющих их личность",– сообщил заместитель начальника Управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен.

Иностранцев-нарушителей водворили в приемник-распределитель. Проводится работа по достоверному установлению личности каждого из них и дальнейшему привлечению к ответственности.

Ранее полицейские принудительно выдворили из Алматы трех африканцев.

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