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В Мангистауской области вручили новые автобусы и спецтехнику

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:10 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
5 сентября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил ключи от новых пассажирских автобусов, инватакси и спецтехники, приобретенной для улучшения благосостояния жителей самого густонаселенного Мунайлинского района.

Для обновления автобусов, обслуживающих направление "Акта – Батыр – Актау", переданы 10 современных автобусов марки Yutong. Новый общественный транспорт оснащен современными камерами видеонаблюдения, системой охлаждения воздуха.

мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:10

Фото: пресс-служба Мангистауской области

Материальная база коммунальной службы Мунайлинского района пополнилась двумя тракторами с прицепами, легковыми автомобилями "Нива", двумя мотопомпами и ассенизатором.

Мангистуауская область , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:10

Фото: пресс-служба Мангистауской области

Кроме того, для свободного передвижения жителей района с ограничениями по здоровью запущено инватакси.

Мангистауская область , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:10

Фото: пресс-служба Мангистауской области

Глава региона Нурдаулет Килыбай, выступая на торжественном мероприятии, отметил, что работа по обеспечению населения необходимым для повседневной жизни транспортом будет продолжена.

"На встречах с жителями всегда приводились доводы о необходимости инватакси. Наша задача – исполнить просьбу населения, максимально облегчить быт жителей и создать благоприятную для жизни среду. Думаю, что общественный транспорт, который сегодня передан району, положительно скажется на свободном передвижении населения. Это также проявление и свидетельство единства власти и бизнес-сообщества. Это еще не все, работа будет продолжена", – сказал Нурдаулет Килыбай.
Мангистауская область , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:10

Фото: пресс-служба Мангистауской области

Отметим, что с начала года по маршрутам района запущен 61 новый автобус.

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