Свыше 120 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Костанае

Полицейские вместе с волонтерами за несколько часов закрасили более 120 граффити с рекламой наркотиков в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Антинаркотическая акция прошла под лозунгом "Нет наркотикам". Как отмечают в полиции, это уже шестая акция за год.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции и волонтеры Костанайского высшего экономического колледжа использовали аэрозольные баллончики с краской и объехали 5 и 7 микрорайоны, а также дома по улице Строительной.

Полицейские заранее проанализировали места в городе, где на стенах многоэтажных домов, бетонных стенах заброшенных зданий и заборах некоторых организаций была обнаружена реклама запрещенных веществ. О многом из этого стражам порядка сообщали местные жители.

По словам старшего оперуполномоченного управления по противодействию наркопреступности ДП Айгуль Ерадиловой, оставляя подобные надписи, наркосбытчики предлагают способ приобретения наркотических средств без посредников.

"Благодаря неравнодушию жителей ведется активная работа по закрашиванию. Мы регулярно получаем адреса, где люди находят такие граффити", – рассказала она.

Сотрудниками полиции совместно с волонтерами уже закрашено более 400 надписей. В мероприятиях приняли участие порядка 200 добровольцев.

Нанесение граффити рисунков о незаконном сбыте наркотических средств влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 299 УК РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств". Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в новый учебный год Министерство внутренних дел начинает республиканскую акцию по правовому просвещению учащихся школ, колледжей и вузов. В течение сентября во всех учебных заведениях будут проведены встречи с участием руководства основных служб полиции. Старшеклассникам и студентам будет представлена информация о видах поведения, которые влекут уголовную ответственность.