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Общество

Более 500 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Шымкенте

Шымкент, полиция, наркотики, реклама , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:55 Фото: polisia.kz
По инициативе департамента полиции проведено мероприятие "Шымкент – город без наркотиков", направленное на профилактику незаконного оборота и рекламы наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие около 3 тыс. человек, в том числе представители государственных органов, сотрудники полиции, молодежь, волонтеры, представители общественных организаций и активные граждане.

После построения участники разделились на пять групп и совместно с сотрудниками полиции провели проверку определенных территорий города. В ходе работы выявлено и уничтожено более 500 незаконных надписей, содержащих рекламу наркотиков.

Уточняется, что в рамках мероприятия были охвачены все районы Шымкента. Участники проверили стены жилых домов, ограждения и другие объекты, на которых могли размещаться подобные надписи.

Полиция призвала граждан не оставаться безучастными к фактам незаконного оборота и распространения наркотиков и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы.

Тем временем суд №2 Тараза рассмотрел уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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