Слишком много пыли: компанию в Уральске оштрафовали более чем на 140 млн тенге

За выбросы пыли при хранении графита в Уральске ТОО оштрафовали на 141 477 440 тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 4 сентября рассказали, что дело рассмотрели в суде по административным правонарушениям.

"В ходе проверки на соответствие требованиям в области окружающей среды установлено, что ТОО за 2023 год допущен сверхнормативный выброс в объеме 38,32 тонны пыли неорганической, более 70 процентов при хранении графита. Этот факт и ненадлежащее исполнение обязанностей привели к нарушению положений ст. 39 ч. 1 и 9 Экологического кодекса РК, за что предусмотрена административная ответственность", – сообщили в суде.

Представитель ТОО с вмененным административным правонарушением не согласился. Он просил прекратить производство по делу за отсутствием состава и события административного правонарушения.

"В суде специалисты пояснили, что при составлении актов и производстве расчетов нарушений не было допущено, они соответствуют нормам законодательства. Постановлением суда ТОО привлечено к административной ответственности по ст. 328 ч. 1 КоАП РК с наложением административного штрафа на сумму 141 477 440 тенге", – отметили в суде ЗКО.

Постановление не вступило в законную силу.

20 июля 2024 года сообщалось, что еще одну компанию в ЗКО оштрафовали на 22 млн тенге за незаконное снятие плодородного слоя почвы.