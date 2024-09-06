Правительство Казахстана сделало важное заявление касательно переноса ремонта на месторождении Кашаган

Сегодня, 6 сентября 2024 года пресс-служба Министерства энергетики Казахстана разослала заявление правительства касательно переноса ремонта на месторождении Кашаган, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что "правительство опровергло информацию о переносе ремонта на месторождении Кашаган".

"В октябре в период запланированного ремонта планируется значительное снижение добычи. В этот период мы планируем компенсировать значительный объем перепроизводства, накопленный с начала года. О чем отмечалось во время недавнего визита генерального секретаря ОПЕК Хайтам Аль-Гайса (26 августа) и совещания с аналитическими агентствами, организованного Секретариатом ОПЕК", – подчеркнули в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Также в заявлении говорится, что "Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и понимает важную роль соглашения обеспечении устойчивости мирового рынка нефти".

"Казахстан принимает меры для полного выполнения своих обязательств и соответствия компенсационному плану, представленному в секретариат ОПЕК". Пресс-служба МЭ РК

12 августа 2024 года стало известно, что Казахстан увеличил иски к крупным нефтяным компаниям Кашагана до 160 миллиардов долларов.