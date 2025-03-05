В Минздраве сделали важное заявление касательно звонков в службу скорой помощи
По данным ведомства, в последнее время граждане сообщают об отдельных случаях недозвона на пульт "103" диспетчеров службы скорой помощи. Как пояснили в Национальном координационном центре экстренной медицины, по инциденту, связанному со сбоем связи на линии "103", имевшему место в городе Алматы 3 марта 2025 года в период с 23:40 до 00:00 (20 минут), была проведена техническая экспертиза. Причиной недозвона стала некорректная работа E1-потока со стороны оператора связи.
В Минздраве отметили, что для устранения данной проблемы были незамедлительно предприняты меры по стабилизации связи. В настоящее время телефонная связь функционирует в штатном режиме.
"В НКЦЭМ предупреждают, что возможной причиной нарушения связи при наборе "103" могут быть сбои в работе мобильной связи по линии сотового оператора, также некоторые модели сотовых телефонов могут не поддерживать связь с экстренными службами, либо производят неверную переадресацию", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что при дозвоне на номер "103" необходимо добавлять префикс 9 перед набираемым номером.
Для вызова бригад скорой помощи в регионах можно воспользоваться следующими альтернативными каналами связи. Подробнее можно узнать здесь.
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