Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Фото: Instagram/almatyinternationalairport
Сегодня, 28 мая 2024 года, аэропорт Алматы сделал важное заявление касательно открытия нового международного терминала, сообщает Zakon.kz.
В Instagram воздушной гавани появился видеоролик, в котором частично показали новый терминал.
"Скоро открытие нового терминала", – говорится под публикацией.
Судя по комментариям, жители и гости Алматы с нетерпением ждут этого события:
- "Ну наконец-то".
- "С нетерпением ждем".
- "Наконец-то. Только обучите ваш персонал вежливости".
- "Это долгожданный проект, который довели до конца, и это невероятно большой труд. Желаю успехов, легкости в работе и благополучия во всех направлениях!"
Напомним, открытие нового терминала планируется в июне 2024 года. 20 февраля президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, что новый международный терминал уже готов на 87%.
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