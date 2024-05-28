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Аэропорт Алматы сделал важное заявление

Аэропорт Алматы сделал важное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 19:34 Фото: Instagram/almatyinternationalairport
Сегодня, 28 мая 2024 года, аэропорт Алматы сделал важное заявление касательно открытия нового международного терминала, сообщает Zakon.kz.

В Instagram воздушной гавани появился видеоролик, в котором частично показали новый терминал.

"Скоро открытие нового терминала", – говорится под публикацией.

Судя по комментариям, жители и гости Алматы с нетерпением ждут этого события:

  • "Ну наконец-то".
  • "С нетерпением ждем".
  • "Наконец-то. Только обучите ваш персонал вежливости".
  • "Это долгожданный проект, который довели до конца, и это невероятно большой труд. Желаю успехов, легкости в работе и благополучия во всех направлениях!"

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Напомним, открытие нового терминала планируется в июне 2024 года. 20 февраля президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, что новый международный терминал уже готов на 87%.

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