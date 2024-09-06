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Что известно о крупнейшей теплице Казахстана

Олжас Бектенов ознакомился с диверсификацией экономики моногорода Степногорск, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:17 Фото: primeminister.kz
Глава правительства Олжас Бектенов 6 сентября 2024 года на примере ТОО "Тепличные технологии Казахстана" ознакомился с диверсификацией экономики моногорода Степногорск и обеспечением продовольственной безопасности региона, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр ознакомился с производственными мощностями одной из крупнейших в стране теплиц, расположенной в Степногорске, и осмотрел линейку выпускаемой продукции. Инвестиционный проект запущен в 2010 году при поддержке АО "КазАгроФинанс" и включен в региональную Карту индустриализации Акмолинской области.

На сегодняшний день площадь тепличного комплекса составляет 4,8 га, производственная мощность – 2400 тонн овощей в год. Производство круглогодично обеспечивает потребности столицы в свежих огурцах, томатах и зелени. Продукция также реализуется в других регионах страны. В апреле текущего года была введена вторая очередь проекта, в рамках которой начато освоение новых овощных культур, в частности, баклажанов.

Олжас Бектенов ознакомился с диверсификацией экономики моногорода Степногорск, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:17

Фото: primeminister.kz

Генеральный директор ТОО "Тепличные технологии Казахстана" Александр Грибалев доложил, что в ближайшей перспективе планируется строительство отделения по выращиванию до 50 тонн клубники в год. В этой связи был поднят ряд вопросов производственного характера, в том числе по расширению мощностей тепличного комплекса.

Глава правительства подчеркнул важность проводимой предприятием работы по формированию продовольственного пояса вокруг столицы и поручил профильным министерствам оказать необходимое содействие отечественному производителю для раскрытия экспортного потенциала.

Здесь же главе правительства было доложено о планах по реконструкции городского спортивного стадиона. Объект находится в аварийном состоянии. Согласно проекту, обновят беговое покрытие, искусственный газон, подогрев поля. Запланирован ремонт одной трибуны, тренажерного зала, тира, раздевалки.

Предусмотрено строительство нового футбольного поля. К демонтажу строения бригады приступят уже в октябре 2024 года. Начало строительства запланировано на второй квартал 2025 года, к лету 2026 – ввод в эксплуатацию. Техническое обследование, разработку проекта и реконструкцию взяла на себя компания "Алтыналмас" в рамках социального партнерства бизнеса.

Премьер-министр отметил важность модернизации инфраструктуры и подчеркнул готовность правительства оказывать необходимое содействие бизнесу в реализации проектов в рамках социальной ответственности.

Олжас Бектенов ознакомился с диверсификацией экономики моногорода Степногорск, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:17

Фото: primeminister.kz

В ходе рабочей поездки глава правительства также ознакомился с деятельностью Степногорского подшипникового завода. Предприятие производит 100% подшипников в стране и играет важную роль в развитии машиностроения и других отраслей. Рабочими местами обеспечено свыше 2 тыс. человек. В прошлом году завод произвел 20,2 тыс. тонн подшипников, за 7 месяцев текущего года объем производства составил 16,3 тыс. тонн. При этом проектная мощность достигает 1,7 млн подшипников в год.

Осмотрев производственные линии, Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения загрузки предприятия, а также отметил перспективы создания промышленного кластера вокруг производства, который будет способствовать привлечению инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест и ускорению технологического прогресса в Степногорске и его окрестностях.

В ходе ознакомления с работой подшипникового предприятия проведена встреча с активом работников. Обсуждены вопросы углубления производства, освоения рынка сбыта. Внимание уделено уровню энергообеспечения и др.

Премьер-министр и члены правительственной делегации дали соответствующие комментарии и разъяснения.

"Для развития промышленности и ввода новых предприятий важна стабильная подача энергии. На сегодня мы потребляем больше, чем производим, поэтому вынуждены закупать энергию. Этот дефицит с учетом растущих потребностей будет постоянно расти – из года в год. Поэтому нам нужны надежные источники электроэнергии. Когда говорят, что можно развивать альтернативные – солнце, воду, ветер, это мы тоже будем делать, но они не дадут необходимой стабильности, только могут стать дополнительными источниками. Обеспечить устойчивость энергосистемы может развитие атомной энергетики. К тому же у нас есть свое сырье, кадры имеются". Олжас Бектенов

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что современные атомные станции строятся в соответствии с самыми высокими мерами безопасности. В свою очередь коллектив предприятия выразил поддержку проводимой работе и инициативам главы государства, озвученным в Послании, в том числе по поддержке бизнеса и строительству АЭС.

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Олжас Бектенов Акмолинская область Степногорск Бектенов Олжас 2024 год
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