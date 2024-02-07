Что известно о новых министрах Казахстана

Накануне, 6 февраля 2024 года, стало известно, кто вошел в новый состав правительства Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова. Соответствующие документы о назначении подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Свои должности в новом Кабмине сохранили:

Новые лица в правительстве

Отметим, что, кроме самого Олжаса Бектенова, новенькими в составе правительства Казахстана стали:

Мади Такиев – министр финансов;

Акмарал Альназарова – министр здравоохранения;

Чингис Аринов – министр по чрезвычайным ситуациям;

Нурлан Байбазаров – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики.

Что о них известно?

Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области. В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", в 2005 году – Гуманитарный университет им. Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция", а в 2011 году получил диплом магистра делового администрирования Университета международного бизнеса.

Фото: akorda.kz

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК. С 2000-го по 2020 год занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматы, Налоговом департаменте по Алматинской области, Налоговом департаменте по Алматы, Налоговом комитете Минфина РК, Министерстве нацэкономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Департаменте госдоходов по Атырауской области, Комитете госдоходов МФ РК. В 2019-2020 годах занимал должность вице-министра нацэкономики РК, в 2020-2023 годах – заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента РК.

Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, доктор медицинских наук.

Фото: Facebook/Акмарал Альназарова

Начинала карьеру как врач приемного покоя в городской детской больнице Кызылорды. Впоследствии, с 1999-го по 2004 год, занимала ряд должностей в учреждениях здравоохранения Кызылорды. Затем стала начальником областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007). Также была директором Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013), замакима Кызылординской области (02.2013-11.2015), руководителем Управления здравоохранения Кызылординской области (11.2015-04.2019), первым зампредседателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (ныне Amanat, 04.2019-06.2020).

С августа 2020 года по февраль 2024 года – депутат Сената Парламента РК от Кызылординской области.

Чингис Аринов родился 29 октября 1983 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (факультет "международных отношений"), Казахскую академию труда и социальных отношений (специальность "Правоведение"), Академию гражданской авиации (специальность "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта").

Фото: akorda.kz

Трудовую деятельность начал в 2006 году – служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК (до 2022 года).

С января 2022 года по февраль 2024 года был замначальника Службы государственной охраны РК – начальником Службы охраны президента РК.

Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года. Окончил в Алматы Казахскую государственную академию управления (квалификация: экономист. Диплом с отличием).

Фото: baiterek.gov.kz

Начал трудовую деятельность в 1997 году – работал до 2003 года в Министерстве финансов РК. Также был начальником Управления агентского обслуживания проектов, управляющий директор по инвестиционным проектам, директор Департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана" (2004-2011), директором Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК (2013- 2016). Затем стал членом Совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности" (07.2016-17.11.2022) и позднее – председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" (16.11.2022-10.10.2023).

С октября 2023 года по февраль 2024 года – председатель правления АО "НУХ "Байтерек".

Новый состав правительства Казахстана

Фото: Zakon.kz

Кроме того, глава государства назначил Айбека Дадебаева новым руководителем Администрации президента РК. Эту должность с апреля 2023 года занимал Олжас Бектенов.

Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2001, 2003). Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

Фото: akorda.kz

Трудовой стаж начинал в 2001 году с преподавателя кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков, где проработал до 2002 года. В 2008-2011 годах был экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК, и.о. помощника председателя Сената Парламента РК. С 2011 по 2013 год являлся третьим секретарем постоянного представительства РК в ООН (Женева). В 2013-2019 годах занимал должность заместителя заведующего, заведующего Секретариатом председателя Сената Парламента РК, в 2019-2021 годах – замначальника канцелярии президента, с мая 2021 года по январь 2022 года – замуправляющего делами президента РК.

11 февраля 2022 года был назначен управляющим делами президента и переназначен 28 ноября 2022 года.

Напомним, правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра временно исполнял Роман Скляр.

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6 февраля Ерлан Кошанов от имени партии Amanat предложил Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Позднее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с участием президента Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра страны. Затем глава государства подписал соответствующий указ.

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Уже 7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание правительства Казахстана, где были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

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После завершения выступления президента премьер-министр Олжас Бектенов, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву, заявил, что новый состав правительства готов к исполнению задач.