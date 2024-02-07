Что известно о новых министрах Казахстана
Свои должности в новом Кабмине сохранили:
- Роман Скляр – первый заместитель премьер-министра (с января 2022 года);
- Галымжан Койшыбаев – заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства (с января 2023 года);
- Мурат Нуртлеу – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел (с апреля 2023 года);
- Тамара Дуйсенова – заместитель премьер-министра (с сентября 2023 года);
- Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра (с сентября 2023 года);
- Руслан Жаксылыков – министр обороны (с января 2022 года);
- Ержан Саденов – министр внутренних дел (с сентября 2023 года);
- Айдарбек Сапаров – министр сельского хозяйства (с сентября 2023 года);
- Азамат Ескараев – министр юстиции (с января 2023 года);
- Саясат Нурбек – министр науки и высшего образования (с июня 2022 года);
- Светлана Жакупова – министр труда и социальной защиты населения (с сентября 2023 года);
- Марат Карабаев – министр транспорта (с сентября 2023 года);
- Аида Балаева – министр культуры и информации (с сентября 2023 года);
- Гани Бейсембаев – министр просвещения (с января 2023 года);
- Канат Шарлапаев – министр промышленности и строительства (с сентября 2023 года);
- Арман Шаккалиев – министр торговли и интеграции (с сентября 2023 года);
- Нуржан Нуржигитов – министр водных ресурсов и ирригации (с сентября 2023 года);
- Ермек Маржикпаев – министр туризма и спорта (с сентября 2023 года);
- Багдат Мусин – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (с сентября 2020 года);
- Ерлан Нысанбаев – министр экологии и природных ресурсов (с сентября 2023 года);
- Алмасадам Саткалиев – министр энергетики (с апреля 2023 года).
Новые лица в правительстве
Отметим, что, кроме самого Олжаса Бектенова, новенькими в составе правительства Казахстана стали:
- Мади Такиев – министр финансов;
- Акмарал Альназарова – министр здравоохранения;
- Чингис Аринов – министр по чрезвычайным ситуациям;
- Нурлан Байбазаров – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики.
Что о них известно?
Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области. В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", в 2005 году – Гуманитарный университет им. Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция", а в 2011 году получил диплом магистра делового администрирования Университета международного бизнеса.
Фото: akorda.kz
Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК. С 2000-го по 2020 год занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматы, Налоговом департаменте по Алматинской области, Налоговом департаменте по Алматы, Налоговом комитете Минфина РК, Министерстве нацэкономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Департаменте госдоходов по Атырауской области, Комитете госдоходов МФ РК. В 2019-2020 годах занимал должность вице-министра нацэкономики РК, в 2020-2023 годах – заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.
С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента РК.
Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, доктор медицинских наук.
Фото: Facebook/Акмарал Альназарова
Начинала карьеру как врач приемного покоя в городской детской больнице Кызылорды. Впоследствии, с 1999-го по 2004 год, занимала ряд должностей в учреждениях здравоохранения Кызылорды. Затем стала начальником областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007). Также была директором Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013), замакима Кызылординской области (02.2013-11.2015), руководителем Управления здравоохранения Кызылординской области (11.2015-04.2019), первым зампредседателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (ныне Amanat, 04.2019-06.2020).
С августа 2020 года по февраль 2024 года – депутат Сената Парламента РК от Кызылординской области.
Чингис Аринов родился 29 октября 1983 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (факультет "международных отношений"), Казахскую академию труда и социальных отношений (специальность "Правоведение"), Академию гражданской авиации (специальность "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта").
Фото: akorda.kz
Трудовую деятельность начал в 2006 году – служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК (до 2022 года).
С января 2022 года по февраль 2024 года был замначальника Службы государственной охраны РК – начальником Службы охраны президента РК.
Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года. Окончил в Алматы Казахскую государственную академию управления (квалификация: экономист. Диплом с отличием).
Фото: baiterek.gov.kz
Начал трудовую деятельность в 1997 году – работал до 2003 года в Министерстве финансов РК. Также был начальником Управления агентского обслуживания проектов, управляющий директор по инвестиционным проектам, директор Департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана" (2004-2011), директором Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК (2013- 2016). Затем стал членом Совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности" (07.2016-17.11.2022) и позднее – председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" (16.11.2022-10.10.2023).
С октября 2023 года по февраль 2024 года – председатель правления АО "НУХ "Байтерек".
Новый состав правительства Казахстана
Фото: Zakon.kz
Кроме того, глава государства назначил Айбека Дадебаева новым руководителем Администрации президента РК. Эту должность с апреля 2023 года занимал Олжас Бектенов.
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2001, 2003). Имеет дипломатический ранг Советника II класса.
Фото: akorda.kz
Трудовой стаж начинал в 2001 году с преподавателя кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков, где проработал до 2002 года. В 2008-2011 годах был экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК, и.о. помощника председателя Сената Парламента РК. С 2011 по 2013 год являлся третьим секретарем постоянного представительства РК в ООН (Женева). В 2013-2019 годах занимал должность заместителя заведующего, заведующего Секретариатом председателя Сената Парламента РК, в 2019-2021 годах – замначальника канцелярии президента, с мая 2021 года по январь 2022 года – замуправляющего делами президента РК.
11 февраля 2022 года был назначен управляющим делами президента и переназначен 28 ноября 2022 года.
Напомним, правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра временно исполнял Роман Скляр.
6 февраля Ерлан Кошанов от имени партии Amanat предложил Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Позднее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с участием президента Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра страны. Затем глава государства подписал соответствующий указ.
Уже 7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание правительства Казахстана, где были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.
Материал по теме
После завершения выступления президента премьер-министр Олжас Бектенов, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву, заявил, что новый состав правительства готов к исполнению задач.