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Олжас Бектенов о паводках: Мы сделали выводы

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:21 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 24 сентября 2024 года на заседании правительства поручил акимам регионов заблаговременно готовиться к паводкам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что при ликвидации последствий паводков все первостепенные задачи выполнены.

"Для всех это был тяжелый, но практический опыт. Мы сделали выводы и определили превентивные меры на будущее. Наша цель – эффективно противостоять природным стихиям и катаклизмам с наименьшим ущербом", – озвучил Олжас Бектенов. 

В связи с этим, он поручил акиматам регионов и заинтересованным госорганам обеспечить полное завершение восстановления инженерной и транспортной инфраструктур, социальных объектов. 

"Министерству водных ресурсов совместно с акимами областей завершить в установленные сроки ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах. Министерствам чрезвычайных ситуаций и экологии до 20 января 2025 года обеспечить наполнение необходимыми данными этой системы", – сказал Бектенов. 

С его слов, министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить координацию центральных и местных исполнительных органов по предупреждению паводковой ситуации 2025 года. 

"Акимам регионов необходимо обеспечить заблаговременное и качественное исполнение Плана противопаводковых мероприятий. В первую очередь, до конца осени текущего года надо провести обвалование населенных пунктов, очистку труб и арыков, проверку состояния гидротехнических сооружений и подготовку водоотводных каналов. Контроль и координация за Канатом Бозумбаевым", – поручил премьер-министр. 

Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывают информационную систему прогнозирования и моделирования паводков. 

Со всеми новостями про паводки-2024 в Казахстане можете ознакомиться здесь.

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