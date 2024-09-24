Олжас Бектенов о паводках: Мы сделали выводы

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 24 сентября 2024 года на заседании правительства поручил акимам регионов заблаговременно готовиться к паводкам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что при ликвидации последствий паводков все первостепенные задачи выполнены.



"Для всех это был тяжелый, но практический опыт. Мы сделали выводы и определили превентивные меры на будущее. Наша цель – эффективно противостоять природным стихиям и катаклизмам с наименьшим ущербом", – озвучил Олжас Бектенов.

В связи с этим, он поручил акиматам регионов и заинтересованным госорганам обеспечить полное завершение восстановления инженерной и транспортной инфраструктур, социальных объектов.



"Министерству водных ресурсов совместно с акимами областей завершить в установленные сроки ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах. Министерствам чрезвычайных ситуаций и экологии до 20 января 2025 года обеспечить наполнение необходимыми данными этой системы", – сказал Бектенов.

С его слов, министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить координацию центральных и местных исполнительных органов по предупреждению паводковой ситуации 2025 года.

"Акимам регионов необходимо обеспечить заблаговременное и качественное исполнение Плана противопаводковых мероприятий. В первую очередь, до конца осени текущего года надо провести обвалование населенных пунктов, очистку труб и арыков, проверку состояния гидротехнических сооружений и подготовку водоотводных каналов. Контроль и координация за Канатом Бозумбаевым", – поручил премьер-министр.

Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывают информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.



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