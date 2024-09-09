Казахстанские пиротехники стали лучшими на фестивале в России
Фото: pxhere
В российском городе Костроме 7 сентября 2024 года состоялся традиционный международный фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья". Победителями яркого мероприятия стали специалисты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным издания Kostroma.today, за победу в конкурсе боролись шесть команд:
- команда "Пироком" из Ставрополя;
- костромская арт-студия "Пиромагия";
- команда "ПироАльянс" из Симферополя;
- "Большой праздник" из Новосибирска;
- "Большой Салют" из Алтая;
- команда "Шоу-дизайн" из Казахстана.
Казахстанская команда представила зрелищное шоу, начав выступление под марш Мендельсона.
Традиционно лучшую команду определяли гости с помощью SMS-голосования.
В итоге первое место заняла команда из Казахстана.
Стоит отметить, что фестиваль проводят с 2016 года.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по кокпару разгромила команду Узбекистана на Играх кочевников. Счет составил 16:0.
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