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Казахстанские пиротехники стали лучшими на фестивале в России

Казахстанские пиротехники стали лучшими на фестивале в России, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 13:09 Фото: pxhere
В российском городе Костроме 7 сентября 2024 года состоялся традиционный международный фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья". Победителями яркого мероприятия стали специалисты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Kostroma.today, за победу в конкурсе боролись шесть команд:

  • команда "Пироком" из Ставрополя;
  • костромская арт-студия "Пиромагия";
  • команда "ПироАльянс" из Симферополя;
  • "Большой праздник" из Новосибирска;
  • "Большой Салют" из Алтая;
  • команда "Шоу-дизайн" из Казахстана.

Казахстанская команда представила зрелищное шоу, начав выступление под марш Мендельсона.

Традиционно лучшую команду определяли гости с помощью SMS-голосования.

В итоге первое место заняла команда из Казахстана.

Стоит отметить, что фестиваль проводят с 2016 года.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по кокпару разгромила команду Узбекистана на Играх кочевников. Счет составил 16:0.

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