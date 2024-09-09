Казахстанские пиротехники стали лучшими на фестивале в России

В российском городе Костроме 7 сентября 2024 года состоялся традиционный международный фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья". Победителями яркого мероприятия стали специалисты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Kostroma.today, за победу в конкурсе боролись шесть команд:

команда "Пироком" из Ставрополя;

костромская арт-студия "Пиромагия";

команда "ПироАльянс" из Симферополя;

"Большой праздник" из Новосибирска;

"Большой Салют" из Алтая;

команда "Шоу-дизайн" из Казахстана.

Казахстанская команда представила зрелищное шоу, начав выступление под марш Мендельсона.

Традиционно лучшую команду определяли гости с помощью SMS-голосования.

В итоге первое место заняла команда из Казахстана.

Стоит отметить, что фестиваль проводят с 2016 года.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по кокпару разгромила команду Узбекистана на Играх кочевников. Счет составил 16:0.