Казахстанская картина "Велошахматы" стала лучшей в Нью-Йорке

Казахстанская картина "Велошахматы" стала лучшим международным фильмом на фестивале Tribeca-2024, сообщает Zakon.kz.

Об этом отечественная режиссер Асель Аушакимова рассказала 14 июня на своей странице в Facebook. Сюжет фильма приводится на официальном сайте фестиваля. Так, события разворачиваются вокруг разочарованной в себе журналистки, которая не оставляет попытки наладить отношения с сестрой-активисткой. Также в планах главной героини – привлечь внимание женатого оператора.

Фото: tribecafilm

Недавно стало известно, что Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм.