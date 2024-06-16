Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанская картина "Велошахматы" стала лучшей в Нью-Йорке

Кинофестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 05:40 Фото: tribecafilm
Казахстанская картина "Велошахматы" стала лучшим международным фильмом на фестивале Tribeca-2024, сообщает Zakon.kz.

Об этом отечественная режиссер Асель Аушакимова рассказала 14 июня на своей странице в Facebook. Сюжет фильма приводится на официальном сайте фестиваля. Так, события разворачиваются вокруг разочарованной в себе журналистки, которая не оставляет попытки наладить отношения с сестрой-активисткой. Также в планах главной героини – привлечь внимание женатого оператора.

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 05:40

Фото: tribecafilm

Недавно стало известно, что Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм.

Читайте также

Сериал
Сериал "Дом дракона" продлили на третий сезон
умер Мурат Ауэзов
Умер культуролог Мурат Ауэзов
Алия Абди
Казахстан Нью-Йорк 2024 год Кинофестивали Журналистика Феминизм Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
футбол
Испания с разгромным счетом одолела Хорватию в матче первого тура Евро-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: